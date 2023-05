Video | Andy Rivera estuvo en el quirófano y reveló detalles de su salud

Los seguidores del cantante colombiano Andy Rivera ya pueden estar tranquilos. En las últimas horas, el artista risaraldense se refirió al motivo por el que debió pasar por el quirófano.

De acuerdo con Andy, hijo del también cantante Jhonny Rivera, su paso por el quirófano obedeció a una cirugía en su hombro izquierdo, dado a que este se le dislocó por completo.

Andy Rivera está en el hospital - Foto: Instagram @andyrivera

“A través de la depresión perdí mucha capacidad atlética; todo el día mantenía el cuerpo fatigado, como cansado (...) en una de esas, entrenando y con la mente, rondando, como cuando no se quiere callar, desconecté la mente de mi cuerpo y el brazo izquierdo se me fue totalmente hacia atrás y se me dislocó por completo, se salió del lugar”, contó Andy a través de sus historias en Instagram.

La lesión de Andy Rivera. - Foto: Instagram @andyrivera

El artista ya está recuperándose en su casa, mientras goza de buen estado de salud, aunque advirtió que su recuperación tardará. No obstante, y para tranquilidad de sus seguidores, dijo que los eventos que tenía programados para el mes de mayo están confirmados.

El artista también agradeció a sus fanáticos por estar pendiente de él. “Gracias por estar pendientes, por preguntar, estoy muy bien. Obviamente, los dos días después de una cirugía son medio ‘peyecitos’, pero bueno, todo sea por recuperar la salud”, dijo Rivera en sus historias de Instagram.

Aida Victoria Merlano confesó que Andy Rivera sí le despertó algo

Aida Victoria Merlano se refirió en días pasados al video de la canción Dudas de mí, de Andy Rivera, de cuyo video ella fue la protagonista. La barranquillera afirmó que el reto de posar frente a las cámaras muy acarameladas con el artista, porque así lo exigía la temática del éxito musical, le generó más nervios de los que imaginó.

Valga recordar que por el video de Dudas de mí, pero en especial por la campaña de expectativa de la canción, se especuló acerca de un romance entre la productora de contenido y el expositor de la música urbana, también recordado por la relación que sostuvo con la actriz Lina Tejeiro. A saber: ambos subieron historias en Instagram en las que se les vio muy pegados, una de ellas cantando un clásico vallenato y otra escuchando reggaetón.

Pese a lo que se rumoró, Aida Victoria Merlano dio a conocer que solo se trató de una colaboración laboral, por petición de Jhonny Rivera, el padre de Andy, a quien ella considera un gran amigo.

La pareja protagonizó el videoclip de Dudas de mí. - Foto: Fotograma, 1:22, Dudas de mí - YouTube Andy Rivera

En ese contexto, la hija de la excongresista Aida Merlano, recientemente deportada a Colombia desde Venezuela, subió una historia en Instagram dando a conocer lo que sintió en una de las escenas en las que intercambió picos con Andy.

“Hola, Andy, prefiero que te enteres por mí de una situación que se me salió ayer en un Live. Yo sé que tú crees que ese día flui muy natural, pero quiero que sepas que nunca en la vida me habían sudado tanto las axilas”, escribió Aida Victoria, fiel a su jocoso estilo, por el que la quieren sus seguidores.

Cuentas de Instagram como Rechismes, dedicadas a rastrear la vida de los famosos en redes sociales, hizo eco de la historia de Aida Victoria Merlano. Como era de esperarse, un sinnúmero de seguidores reaccionó.

“Ella quiere que sigan hablando de ellos, el marketing no les ha funcionado”; “con todos dice lo mismo, con Westcol era lo mismo que le temblaban las manos que le sudaba, en fin todas mienten” y “después no quiere que le diga las cosas como se las dijo”, sobresalieron entre los comentarios.