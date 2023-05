Video | Laura Ojeda rompe el silencio y ventila delicado secreto sobre Nicolás Petro

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, ha dado mucho de que hablar durante las últimas semanas, luego de que su expareja, Day Vásquez, reveló en SEMANA que él recibió más de 600 millones de pesos de algunos exnarcotraficantes en medio de la campaña electoral.

Estas revelaciones, sin duda alguna, pusieron una vez más en el ojo del huracán al diputado, quien ha manifestado en repetidas oportunidades que es inocente. Asimismo, aseguró recientemente que estas acusaciones hacen parte de una estrategia para desprestigiar su imagen.

Nicolás Petro quedó expuesto por su expareja - Foto: Autor anónimo

Pese a que Vásquez indicó que no se trataba de un asunto pasional, el primogénito del jefe de Estado insinuó que detrás de sus constantes ataques había una motivación personal, ya que admitió que actualmente espera un hijo de Laura Ojeda, la cual era una de las mejores amigas de esta.

“Es cierto que estoy sentimentalmente con Laura (Ojeda). Además, le comento que está embarazada, esperando un hijo mío. Ella era amiga de la señora Daysuris Vásquez”, precisó Petro Burgos.

Laura Ojeda, por su parte, decidió romper el silencio esta semana y destapó en Lo sé todo varios detalles sobre su relación sentimental junto al hijo del presidente, con el que lleva saliendo apenas ocho meses.

Laura Ojeda era bastante cercana a la expareja de Nicolás Petro - Foto: Instagram: Laura Ojeda

Laura Ojeda es abogada especializada en derecho constitucional - Foto: Instagram: Laura Ojeda

Igualmente, la modelo aprovechó el diálogo con el programa de chismes para revelar que su vínculo amoroso empezó cuando el diputado estaba con Vásquez. Incluso, aseguró que estos siguen casados legalmente, pero enfatizó que el proceso de divorcio ya está bastante adelantado.

“Ocho meses llevo con Nicolás. Lo que jamás pensé es que él fuera a ser el papá de mi hijo. Nunca lo pensamos y fue inesperado. Nunca me había enamorado, esta vez sí siento que me enamoré completamente”, expresó inicialmente.

Luego, añadió: “Soltero no, porque él todavía está en trámites de divorcio, pero su relación estaba bastante afectada. Como dice un dicho, nadie daña a nadie, y hay cosas que cumplen un ciclo”.

La barranquillera recalcó finalmente que ella no se metió nunca en el matrimonio de Nicolás y Day, puntualizando que ella no está con el primogénito del mandatario colombiano por interés. Además, confesó que han pensado en tener más hijos.

Nicolás Petro y Day Vásquez siguen casados - Foto: instagram day vasquez

La joven lo acusó públicamente por recibir sobornos - Foto: SEMANA

“Mis cosas siempre me las he ganado trabajando y nunca la he tenido fácil. Están muy equivocados porque tengo mi carrera, tengo nexos familiares y no soy una persona que está acostumbrada a lo fácil. En este caso fue el amor que nos llamó. Ese amor verdadero se va a demostrar cuando pasen los momentos difíciles. Él dice que después de este tenemos que hacer las hermanitas”, concluyó en Lo sé todo.

La joven es abogada de la Universidad Simón Bolívar, con una especialización en derecho constitucional. Igualmente, tiene un título profesional en comunicación social.

Ojeda se hizo bastante famosa en el ámbito nacional hace unos años debido a su participación en la edición 2017 de Protagonistas de nuestra tele, reconocido reality del Canal RCN.

Laura Ojeda se hizo famosa por salir en 'Protagonistas de nuestra tele' - Foto: Instagram @lauraojedae

Cabe mencionar que el presidente Petro le pidió a la Fiscalía General de la Nación que adelantara las respectivas investigaciones que permitan establecer si Nicolás Petro incurrió en esos supuestos “sobornos” a “narcos” para ingresar a la llamada ‘paz total’ del Gobierno nacional.