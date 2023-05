Nicolás Petro está preocupado por garantías en su caso, tras confrontación entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro

Nicolás Petro, hijo del presidente de la república, Gustavo Petro, mostró este viernes su preocupación respecto a si tendrá las garantías en su caso, tras confrontación entre el fiscal general, Francisco Barbosa y el jefe de Estado.

“Señor Francisco Barbosa, ante la confrontación con mi padre el presidente @petrogustavo, la cual ya es personal, siendo usted la cabeza de la @FiscaliaCol ¿tendré garantías en mi caso?”, dijo en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “No es secreto que desde el Centro Democrático promueven ataques en mi contra en redes sociales”.

No es secreto que desde el Centro Democrático promueven ataques en mi contra en redes sociales pic.twitter.com/Asu22CW16N — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) May 6, 2023

Los abogados del diputado del Atlántico explicaron en cuatro puntos sus preocupaciones:

1. Nos preocupa el tono confrontativo de la discusión entre el señor presidente de la República y el fiscal general de la Nación, que puede afectar las garantías constitucionales de Nicolás Petro en la investigación que adelanta la Fiscalía.

2. Vemos con preocupación que la discusión entre los dos altos funcionarios puede escalar al plano personal, tal como ocurrió en la declaración radial concedida el día de hoy por el señor fiscal general Barbosa, en la que se refirió de manera reiterativa a la investigación en contra de nuestro representado, por fuera de todo contexto con el debate.

3. Consideramos que el fiscal general no ha debido mencionar a Nicolás Petro en su discusión personal con el presidente de la República, porque induce a considerar, que la investigación contra nuestro representado puede afectarse por un sesgo personal y político.

4. Llamamos respetuosamente a la cordura y a la sensatez de la discusión entre el señor presidente y el señor fiscal general; así como a no afectar las garantías de Nicolás Petro.

Más temprano, el fiscal general se pronunció luego de las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro, afirmando que él era el jefe del fiscal general de la Nación. El fiscal Barbosa anunció que “hago responsable a Gustavo Petro de lo que me ocurra a mí a mi familia”. También dijo que, “sacaré a mi familia del país por temor de que sean asesinados”.

Fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, desde Harvard - Foto: Fiscalía General

“Es una declaración que atenta contra la autonomía e independencia de la rama judicial colombiana. Es una advertencia, que le hace al fiscal general de Colombia, de que si no obedezco seguramente tendré consecuencias; en ese sentido, el presidente de la República con sus manifestaciones de sujeción del fiscal general de la Nación, me insta a decirle que debo incumplir mis funciones constitucionales y obedecerle al jefe de Estado en Colombia”, dijo el fiscal.

El fiscal indicó que no acatará las órdenes del presidente Gustavo Petro, porque no tiene superior jerárquico y que se imagina que tendrá consecuencias contra su vida. “Me imagino que tendré consecuencias contra mi vida seguramente y yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia, o de que me puedan asesinar en Colombia luego de estas declaraciones”, dijo Barbosa.

Agregó que, “igual ocurre con la señora vicefiscal de la Nación, que es la cabeza misional de esta entidad que hoy está sometida a la idea de que nos han anunciado, el fin del Estado de Derecho en Colombia”.

“Lo que ocurrió el día de hoy es la situación más grave que haya ocurrido bajo la vigencia de la Constitución de 1991. Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, no fue elegido dictador en Colombia. Gustavo Petro juró la Constitución el 7 de agosto cuando se posesionó, no su constitución, la Constitución de 1991. En ese sentido, rechazamos esas declaraciones y la Fiscalía estudiará con todo el equipo directivo las salidas institucionales y las posibles denuncias y las solicitudes que haré a la Comisión Interamericana de Medidas Cautelares para la protección de la vida mía, la de mi familia y de los funcionarios que se sientan amenazados”, añadió.

El jefe del ente acusador advirtió que el presidente usó las redes sociales como su plataforma para lanzar declaraciones que a la postre se convierten en amenazas contra la seguridad, no solo del fiscal, sino de los funcionarios de alto nivel en la entidad. Por eso, aseguró, hace responsable al primer mandatario de lo que pueda ocurrirle a él y su familia.

En criterio del fiscal Barbosa las declaraciones del presidente básicamente anuncia el “fin del Estado Social de Derecho” y todo nació desde la cuenta de redes sociales de Gustavo Petro, un punto que abre más dudas, en el entendido de que, para el fiscal, no es claro si fue el presidente quien los redactó o un robot el que escribió esos comentarios.

El mandatario reiteró que es el jefe del Estado colombiano y que así lo contempla la Constitución Política de nuestro país.

El presidente Gustavo Petro reiteró que es el jefe del Estado colombiano y que no entiende la molestia del fiscal Francisco Barbosa por una pregunta que le lanzó por un caso relacionado con el Clan del Golfo.

Después de haber dicho que “el fiscal olvida una cosa y que la Constitución ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto, jefe de él”. Y de la dura respuesta del fiscal Barbosa, el presidente reiteró su postura y leyó un artículo de la Constitución Política por lo que pidió respeto al jefe del ente acusador.