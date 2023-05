“Mi papá fue muy infiel”: hija de Darío Gómez expuso nuevos detalles de la vida del ‘Rey del despecho’

Catalina Gómez aseguró, entre otras cosas, que su padre había sido infiel en repetidas ocasiones, no solamente a su madre sino también a Nini Johana Vargas, la última esposa que tuvo el reconocido cantante.

Luego del fallecimiento del reconocido cantante de música popular Darío Gómez, son muchos los detalles de la vida del artista, que han salido a la luz, especialmente por parte de su hija Catalina Gómez.

Johana Vargas junto a Darío Gómez duraron más de 10 años juntos. - Foto: Suministrada a SEMANA.

Sobre declaraciones que ha dado Catalina, Nini Johana Vargas, la última esposa que tuvo el reconocido cantante, también ha salido a la luz pública a aclarar varios temas en los que se ha visto involucrada, e incluso Daniela, la nieta del artista, a quién él mismo le compuso una canción que se hizo muy famosa en Colombia, que es la que lleva su nombre.

Recientemente, en una dinámica de preguntas de Instagram, la hija de Darío dio más detalles de la relación que sostuvo su padre con su mamá, la señora Olga Lucía, y dio información que era desconocida para muchos, pues aseguró, entre otras cosas, que su padre había sido infiel en repetidas ocasiones no solamente a su madre sino también a Nini.

El cantante de música popular falleció en la Clínica Las Américas de Medellín. - Foto: Foto: Instagram @elreydeldespecho.

“¿Nini le quitó el amor a tu mamá o sea se metió en la relación?”, preguntó un internauta a Catalina, quien aseguró que había muchas preguntas de esas, sin embargo, ella no quería “generar discordias o disputas”.

“La verdad mi mamá nos crio muy diferente, mi mamá nos enseñó a respetar un hogar, a respetar hombres casados; a respetar, empezando por la familia. Uno no está con primos, tíos. Entonces para mí eso no está bien. Y esta niña era detrás, detrás, detrás de mi papá, hasta que sí, lo logró, pero bueno...”, indicó.

Catalina Gómez, hija del 'Rey del despecho'. - Foto: Instagram Catalina Gómez catica1604 / Montaje Semana

“Pero también mi papá cedió, pero como dice por ahí el dicho, ‘el hombre propone y la mujer dispone’, y ella lo dijo -creo que en una entrevista-, ‘es que él me llamaba y yo iba y me veía otra vez con él’. Pero bueno, entonces yo no voy con eso. Pero sí, lastimosamente fue así”, agregó Catalina sobre Nini Johana Vargas.

Catalina, hija de Darío Gómez. - Foto: Foto: Instagram @elreydeldespecho

Otra de las preguntas que contestó la hija del ‘Rey del despecho’, decía: “Con todo respeto por qué dejan a un lado a Nini si se supone que era la pareja de tu papá?”. Catalina manifestó que era la última pregunta que iba a contestar al respecto: “No es que la dejemos de un lado, incluso en el sepelio, mi mamá dejó y permitió que ella estuviera al lado con nosotros, que estuviera ahí”.

“Nosotros no fuimos egoístas en ningún momento con ella, ni con nadie, absolutamente. Que quede claro”, prosiguió. Asimismo, Catalina Gómez, se refirió a “una entrega de premios”.

La esposa de Darío Gómez, Nini Johana Vargas, y Daniela Alzate, la nieta del artista. - Foto: Instagram: @masrechismes

Afirmó que su “mamá siempre ha sido la manager de mi papá, entonces no es que se deje a un lado. Siempre nos llaman obviamente mi mamá y a mí porque trabajábamos con mi papá y porque mi mamá era su manager, y ellos nunca se separaron por papeles. Jamás. Porque mi papá decía: ‘Todo lo que yo he trabajado con tu mamá, yo no voy a dejar que nadie se lucre porque tu mamá y yo hemos trabajado de principio a fin, entonces es nuestro’”.

Sin embargo, hubo otra pregunta en la que le cuestionaban por qué siempre decía que su mamá era la esposa de Darío Gómez y no su ex. Sobre esto, Catalina Gómez dijo: “Mi papá muchas veces aclaraba que estaban separados de cuerpo. También muchas veces decía que era su esposa porque él, muchas veces a mí y a amigos cercanos y a familiares, nos pedía que le ayudáramos a volver con mi mamá”.

Catalina Gómez también dijo qué extraña más de su padre, Darío Gómez. - Foto: Imágenes tomadas de Instagram @catica1604

“Él nos decía que era su amor eterno y mi mamá, por obvias razones -no solamente por -Nini Johana- sino por otras mujeres que hasta Nini Johana desconoce-, en su trayectoria musical y en fin... Él muchas veces en entrevistas lo decía. Mi mamá, ya hubo un tiempo en el que dijo no más Darío”, expresó.

“Mi mamá se cansó, mi mamá no quiso volver. Ese es el punto, yo hubiera querido, pero estaban mejor así. La relación era muy bonita con los dos separados, entonces para mí, fue siempre su esposa”, concluyó.

El cantante ya murió, pero aún sigue generando noticias. - Foto: Instagram: @Elreydeldespecho

Cabe destacar que esta no ha sido la única declaración que ha hecho la hija del fallecido cantante, pues en medio de esa misma dinámica de preguntas y respuestas se refirió a la relación de ella con Daniela, la nieta a la que el artista le compuso una canción.

“Daniela, soy tu abuelo materno”, fue parte de la letra de la canción que el cantante de música popular colombiano, conocido como el ‘Rey del despecho’, le dedicó a su pequeña nieta, quien en su momento perdió a su madre.

Catalina Gómez, hija del fallecido artista, hizo referencia a Daniela y la relación que ella tiene con ella, dando contundentes revelaciones. La revelación la hizo por medio de su cuenta de Instagram, cuando en medio de la popular dinámica de ‘preguntas y respuestas’ un usuario le indagó sobre el tema.

Daniela, la nieta de Darío Gómez. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Según mencionó, con la nieta de Darío Gómez hoy en día no tiene relación y esto se debe a problemas que habrían surgido por Nini Johana Vargas, la pareja que tuvo el músico antes de su muerte.

“Con ‘Danielita’ yo no me hablo nada, no. Unos años atrás mi mamá y yo, en los cumpleaños, la llevábamos a almorzar, comíamos con ella, le comprábamos un regalo, su ropita; cada septiembre. Pero lo que hace que ella estuvo al lado de Johana, cambió mucho con nosotros”, expresó Catalina.

Eso sí, recalcó que aunque hoy en día la relación no es la mejor por las diferentes decisiones que Daniela ha tomado con su vida, el aprecio continúa y le desea lo mejor, recalcando que fue ella quien se alejó.

Daniela, la nieta de Darío Gómez. - Foto: Facebook Darío Gómez

“La queremos mucho, la apreciamos mucho. Pero se alejó mucho de nosotros. Le deseamos lo mejor, obviamente, mi papá la quiere mucho, la quisimos mucho y la respetamos mucho. Pero no tenemos mucho contacto con ella, solo para las reuniones o cositas que tengamos que hablar con ellos. Pero es una relación normal”, recalcó la hija de Gómez.