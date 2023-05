Esposa de Darío Gómez revela que la hija del artista la presentaba como “una amiga” de su papá

La mala relación que existió entre Catalina, la hija del reconocido cantante Darío Gómez, y su última esposa, Nini Johana Vargas, se expuso en los últimos días, porque Gómez aseguró que la esposa era, además, la sobrina.

Sin embargo, Johana Vargas salió y aclaró a la luz pública que ella y su hermana habían sido adoptadas por la hermana de Darío, Miriam, pues ella y su padre se enamoraron y Miriam lo recibió con sus dos hijas y les dio su apellido.

Nini Johana Vargas fue la última esposa de Darío Gómez. - Foto: Instagram @ninivargas06

“Sí, tengo el apellido Gómez, nunca lo he negado. Para mí, Miriam es mi mamá, aunque no sea mi mamá biológica. No voy a asumir un título que no me corresponde. Nunca vi a Darío con los ojos de un tío, ni él (a mí) como una sobrina”, puntualizó.

Posterior a ello, Vargas también ha sacado varios detalles que para la prensa y el público nacional eran desconocidos sobre el roce que existe entre la segunda familia de Darío y ella.

Entre otras cosas, dijo que la hija del artista afirmaba que su madre, Olga Lucía, era la esposa oficial de Darío, ya que ellos nunca se separaron legalmente, sino que solo hubo separación de cuerpos, pese a que Vargas convivió con el cantante por más de 10 años, según comentó.

Johana Vargas estuvo junto a Darío Gómez atravesando varios quebrantos de salud. - Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, en un live que hizo con la nieta de Darío, Daniela (quien inspiró a su abuelo a componer el afamado éxito musical), expresó que Catalina debía reconocer que su padre el rol de esposa iba más allá de tener un papel firmado.

Además, aseguró que cuando Darío Gómez se fue a vivir con la señora Olga Lucía, que fue su segunda esposa y madre de Catalina, él estaba legalmente casado con su primera esposa (abuela de Daniela), lo cual no impidió que él le diera el lugar a ella de ser su mujer.

La viuda aseveró que Catalina debería saber que Darío siempre le dio el valor a ella como esposa, incluso cuando ella misma llevaba amigos a la finca, y presentaba a Johana como “una amiga” de su padre; era el mismo ‘Rey del despecho’ quién se encargaba de corregir el título y confirmaba que era su esposa. “A mí siempre me presentaba como su esposa”, sentenció.

Esposa Darío Gómez rompe en llanto. - Foto: Instagram: @masrechismes

Según comentó en el video, a ella le cuestionan por qué nunca le pidió a Darío que se separara la legalmente de su esposa Olga Lucía y afirmó que ella no tenía ningún interés económico en Darío, por lo que eso para ella nunca fue algo importante.

La demanda

Vargas develó que la hija del cantante la tenía demandada por llevarse la cama donde compartió con el artista siendo pareja: “Ejemplo, cosas que... sí, no se deberían decir, pero ante toda esta situación —y que, muy seguramente, van a salir a hablar— las voy a decir”.

“Una cama que compartí con Darío durante más de 10 años y ellos (la familia de la segunda esposa) eran los que tenían que decidir si me la traía o no. O sea, es que es mi cama. Eran mis cosas. Es que era mi cama, era mi televisor que yo tenía con Darío. Las sábanas, las cobijas, las toallas, lo que yo haya tenido con él, era mío”, continuó diciendo.

“Debido a eso, es que ellos dicen ‘nosotros somos los que decidimos’. Por eso, en este momento, tengo una demanda. Porque según ella (Daniela), soy ladrona porque me lo llevé y porque me traje mi cama, la que compartí con Darío muchos años, y tengo en este momento una demanda de parte de Catalina, Olga Lucía y los demás, que porque la cama les pertenece”, agregó.