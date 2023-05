Esposa de Darío Gómez confiesa secretos de su intimidad y cómo conoció al ‘Rey del despecho’

El afamado cantante de música popular Darío Gómez, puso a cantar con gran sentimiento a miles de personas en todo el país por muchos años, por ello, su partida de este mundo, el pasado 26 de julio del 2022, enlutó a sus miles de fanáticos en el territorio nacional.

Lo curioso del asunto, es que el artista en vida, no fue protagonista de muchos escándalos, tanto como sí los fue después de su fallecimiento, pues su nombre volvió a sonar y por precisamente por la música (que, dicho sea de paso, sobrepasa las barreras de tiempo, modo y lugar), sino por líos jurídicos, al parecer, entre su primera esposa y una de sus hijas con la última esposa que tuvo el maestro.

A esto se suma, una aseveración muy compleja que hizo Catalina Gómez sobre un vínculo familiar (diferente al conyugal) que habría entre Nini Johana Vargas, la última esposa que estuvo con Darío y el cantante.

Johana Vargas junto a Darío Gómez. - Foto: Suministrada a SEMANA.

Ello lo afirmó la joven mediante una dinámica de la caja de preguntas” en las historias de Instagram, cuando le cuestionaron cómo se llevaba con la esposa de su papá. Sobre esto, Lady Catalina Gómez Arcila, expresó: “Ella no se llama solo Nini Johana Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Porque ella es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez”.

Sin embargo, y sobre esto, fue la misma Nini, quien se encargó de desmentir a la hija del intérprete de Tirana, pues en entrevista con SEMANA, afectada por la información que compartió Catalina, decidió contar un poco de su intimidad y su vida, hace varios años.

Esposa de Dario Gómez, Johana Vargas lo acompañó en sus últimos momentos - Foto: Alexandra Ruiz

Nini no creció con su madre biológica y su papá asumió las riendas de su crianza en el Urabá antioqueño. En ese punto del país, vivió los estragos de la violencia y, junto a su hermana mayor, se vieron en la obligación de desplazarse hacia Medellín para huir de dicha situación. En medio de esa pesadilla, su papá se enamoró de Miriam Gómez, la hermana de Darío Gómez.

Las niñas la vieron como una mamá (a pesar que no lo era biológicamente) y adoptaron su apellido. Y continuó diciendo que cuando llegaron a la capital de Antioquia, fue Darío quien les brindó apoyo económico.

Incluso, en su generosidad y bondad para con la nueva familia de su hermana, el mismo ‘Rey del despecho’, les prestó una finca en el oriente del departamento para que ellos la trabajaran y pudieran tener algún tipo de ingreso. Por lo que esta fue la manera en la que Nini y Darío se conocieron.

Catalina Gómez, su padre, Darío Góme, estaba con su sobrina. Pero El dilema fue resuelto. - Foto: Imágenes tomadas de Instagram @catica1604

Por lo cual, expresó: “Sí tengo el apellido Gómez (de la hermana de Darío), nunca lo he negado. Para mí, Miriam es mi mamá (de crianza), aunque no sea mi mamá biológica”.

Sin embargo, no reconoció al resto de la familia Gómez como sus parientes, dado que, según dijo: “No voy a asumir un título que no me corresponde”. En el caso particular de Darío, “no lo veía con los ojos de un tío, ni él como una sobrina”.

Además, dijo que el cantante trató de explicarle a sus allegados las razones por las que se ilusionó con la hija adoptiva de su hermana. No obstante, “no les dio la gana de creer”, aseveró.

Sumado a ello, en un live que compartió en su cuenta de Instagram, Johana Vargas aseguró que Catalina la demandó por quedarse con las cosas que ella utilizaba cuando Darío estaba vivo, e incluso la cama en la que ellos habían dormido juntos por más de 10 años.

También habló de sus perritos y manifestó que nadie tenía que decidir nada sobre ellos, porque eran de ella y Darío, no de nadie más.

Finalmente, en entrevista con SEMANA, Nini habló de la hija de su difunto esposo: “Es una persona que dice amar a su papá y sale a decir una cantidad de cosas que, ni siquiera, a ella le constan. En su momento, su papá les dijo las cosas como eran. A ella no le importa y no respetó a su papá en vida, porque fue muchas cosas las que vi y, después de la muerte, no le importó”.