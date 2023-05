“No sé describir eso que siento”: Jhonny Rivera confesó su gran preocupación por la salud de Andy

Johnny Rivera y su hijo Andy, además de ser padre e hijo, son dos grandes artistas muy queridos en Colombia, entre diferentes públicos, pues el progenitor es un peso pesado en la música popular, mientras que su retoño triunfa en el mundo de la música urbana.

Jhonny y Andy Rivera son dos artistas colombianos

En las últimas horas, Andy, de apenas 28 años, compartió dos fotografías en su cuenta de Instagram en las que aparecen dos radiografías (al parecer de julio del 2022) en un hospital, y en las cuales se evidencia un hueso roto. Con la frase ‘Buenos días’ y dos emojis, uno con ojos de enamorado y otro llorando de risa.

Andy Rivera está en el hospital

Luego, una hora después, el pereirano agregó otra fotografía en el médico, pero esta vez aparecía él con suero intravenoso y la indumentaria que deben usar los pacientes cuando deben ser sometidos a cirugía. Según parece, el joven estaría en la Clínica de Medellín.

Andy Rivera tuvo una lesión muy fuerte cuando estaba en el gimnasio

Sobre ello, el artista no compartió nada más, pero su padre sí confesó cómo se sentía cuando el reguetonero entró a cirugía. Y aprovechó para comentar, sin dar más detalles, que no es el único asunto de salud que aqueja a Andy: “Ustedes no alcanzan a dimensionar ni un poquitico todos los problemas de salud que enfrenta Andy día a día. A él no le gusta hablar del tema. Sí lo ha hablado por encimita, pero no profundiza mucho”.

“Primero, porque él es tan fuerte, tan fuerte, que no quiere que le tengan lástima, él quiere salir adelante solo, a pesar de todos los problemas que enfrenta, también le lucha a su carrera. Le lucha y le sumamos que se lesionó en el gimnasio el hombro y fue una lesión muy fuerte. Se puede ir de cirugía. En este momento está entrando a cirugía”, mencionó.

Y comentó que la cirugía es “un poco compleja. Dura más o menos tres horas, y eso lo ha tenido retirado de los escenarios… Y ahí va”.

Andy junto a su padre Jhonny Rivera

Además, aprovechó para pedirle a sus seguidores que oraran por Andy: “Les encargo una oracioncita para que todo salga muy bien. Aquí estamos en la casa superpendientes, les estaré contando”.

@jhonnyrivera habla de la cirugía de su hijo @AndyRivera_

Eres un berraco! Dios te cuide pic.twitter.com/rf1vqG1Zo7 — Archie Valdo Hadock (@tugatoarchie) May 5, 2023

Dos horas más tarde, el intérprete de Soy soltero, que precisamente hoy lanzó un remake de su éxito, continuó comunicando a sus seguidores cómo estaba viviendo.

Jhonny Rivera siente un coctel de emociones

“¡Qué día más raro el mío! Hoy, una felicidad enorme por el lanzamiento y una preocupación enorme por Andy, eso es una… (suspiró pensativo) No sé describir eso que siento, porque pues… (siento) mucha ansiedad por la cirugía de Andy y más que estoy muy ansioso porque no alcancé a hablar con él“, indicó en sus historias con un toque de serenidad pero de preocupación.

Y manifestó que no pudieron hablar, “porque para no ponernos nerviosos esperé hasta el último minuto, hasta el último momento y cuando ya fue el último momento, ya él no tenía el celular”.

“Entonces no pude hablar con él y quedé como con un remordimiento que no me deja… Y la felicidad por el video de Soy soltero, entonces tengo una cosa acá en el pecho más rara… Pero bueno, esperemos que las dos cosas salgan bien”, añadió.

Finalmente, al mejor estilo de Karol G, Johnny Rivera se mostró optimista: “Es un día que no me deja como… ni moverme, como anclado… Pero bueno, esperemos que al final del día todo salga bonito, ¿cierto?”.