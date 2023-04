Karol G sorprende a sus fans y anuncia su tour ‘Mañana será bonito’: ¿vendrá a Colombia?

Después del exitoso estreno, en marzo pasado, de su más reciente álbum Mañana será bonito, la artista colombiana Karol G sorprendió a sus seguidores con un anuncio inesperado: el inicio del tour que llevará el mismo nombre de este trabajo discográfico.

Se trata de un álbum histórico para la artista, toda vez que la catapultó como la primera mujer latina en la historia de Billboard en debutar con un disco completamente en español en la posición número uno de una de sus listas más prestigiosas.

A través de un emotivo video publicado este jueves, Karol G les contó a sus fans la noticia del inicio de esta gira, que arranca el 11 de agosto y termina en septiembre, en Estados Unidos, y recorrerá inicialmente las ciudades de Miami, Nueva York, Houston, Las Vegas, Los Ángeles y Dallas.

El anuncio fue recibido con sorpresa pues, a mediados de marzo, la propia artista había contado a través de sus redes sociales que, por lo menos este año, no volvería a pisar un solo escenario musical.

La artista había anunciado en marzo que haría una pausa en los escenarios. - Foto: Tomada de Instagram @karolg

La razón, al parecer, es que Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista, se tomaría un tiempo indefinido de descanso, luego de casi tres años seguidos de trabajo arduo en los que realizó dos tours, uno de ellos mundial; lanzó álbum y hasta superó una ruptura amorosa.

“Yo sé que había dicho que no, pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes no me aguanté #MañanaSeraBonitoTour es una realidad”, escribió La Bichota en su Instagram y en Twitter este jueves.

Y aunque en un comienzo el tour se centrará en Estados Unidos, la colombiana adelantó que una de las ciudades colombianas incluidas en su gira será su natal Medellín, lo que de inmediato despertó la alegría de miles de usuarios en redes sociales: “Medellín lo que estamos preparando no cabe en este anuncio”, se lee en el material compartido por la artista en sus redes.

Karol G, en su mejor momento

Tal como lo reseñó la revista Billboard en una reciente edición, “antes de Shakira, y en menor medida antes de ella, Carlos Vives, los artistas colombianos no eran escuchados internacionalmente. Entonces, tener un No. 1 de un artista nacido y criado en un país suramericano, y cuya presencia en nuestras listas es relativamente reciente, es realmente innovador desde el punto de vista cultural”, aseguró la revista.

Las colombianas Shakira y Karol G lanzaron una canción juntas que, de inmediato, se convirtió en éxito: TQG. - Foto: Universal Music

“En caso de que te hayas perdido el ascenso de la cantautora colombiana Karol G al estatus de estrella en los EE. UU., ella puso a toda la industria de la música sobre aviso esta semana con el histórico arco No. 1 de su cuarto álbum, Mañana Será Bonito, en el Billboard 200″.

Así comienza el artículo que publicó Billboard, que detalla cómo se cocinó el histórico debut de La Bichota en el que es para muchos el mayor listado de la música en todo el mundo.

Billboard, considerada una suerte de biblia de la música mundial, destacó en su momento que el álbum de Karol G “debutó en la cima del Billboard 200, con 94.000 unidades de álbumes equivalentes, lo que lo convierte en el primer álbum completamente en español de una artista femenina (o de un artista colombiano) en alcanzar la cima de la lista”.

Subraya que, además de presentar éxitos de 2022 como Provenza y Gatúbela, este trabajo discográfico también impacta el top 10 del Billboard Hot 100 con su reciente colaboración con Shakira, TQG, “que ingresa en el No. 7, lo que lo convierte en el mayor éxito Karol G en la lista hasta la fecha”.

Portada álbum 'Mañana será bonito' de Karol G - Foto: Cortesía: Karol G

Una de las voces expertas que recoge este artículo es la de Leila Cobo, directora ejecutiva para contenido y programación latina de Billboard, quien “califica la importancia histórica” de la hazaña de Karol G con un 10. Y da múltiples razones.

Una de ellas, dice, es que “Karol G se convierte en la segunda artista en la historia en debutar en el número 1 del Billboard 200 con un álbum en español; es la primera mujer en colocar un álbum en español en el número 1; y es la primera colombiana en hacerlo también”, sostiene Cobo.