Ibai Llanos, amigo de Piqué, reaccionó a preguntas sobre Clara Chía; se sinceró sobre Shakira

Ibai Llanos se ubicó como uno de los amigos más cercanos de Gerard Piqué, no solo por temas de la Kings League, sino por las constantes situaciones que compartieron desde hace varios años.

El español ganó popularidad por su trabajo como streamer, conquistando a una gran comunidad que disfruta de sus videos y reacciones.

Gerard Piqué se ubicó en el centro de distintas noticias. - Foto: @kingsleague

El creador de contenido destacó por sus entrevistas y diálogos con otros famosos, llegando a reunir a un gran grupo de seguidores, los cuales están al pendiente de sus apariciones.

Su humor y su estilo llamaron la atención, convirtiéndose en noticias en algunas situaciones a través de las plataformas digitales.

Recientemente, Ibai Llanos fue captado con Gerard Piqué mientras caminaban por las calles de Barcelona, siendo blanco de preguntas e interrogantes sobre los temas que rodean al exfutbolista.

El streamer dio inicio a este encuentro con bromas y chistes, lanzando al empresario para que fuera él respondiera las dudas de la prensa sobre Shakira y Clara Chía.

Gerard Piqué e Ibai Llanos - Foto: Instagram: @ibaillanos

Pese a que al inicio todo estaba enfocado en el catalán, las miradas de las cámaras se enfocaron en Ibai Llanos, quien no lo pensó dos veces para dar unas palabras sobre las dos mujeres que marcaron la vida de Piqué. El streamer se mostró tranquilo al dialogar con los paparazzis, soltando uno que otro detalle sobre estos temas controversiales.

Europa Press preguntó al español sobre Shakira y su música, por lo que se sinceró y afirmó que sentía un gusto por estos trabajos artísticos.

El creador de contenido no negó lo que le generaban las producciones de la barranquillera, plasmando lo que pensaba realmente.

“Hay canciones que me han gustado, las cosas como son”, afirmó al inicio del clip, recordando las reacciones sobre los temas de Shakira que subió a sus redes sociales.

“¿Qué piensas de ‘Acróstico’?”, preguntó una periodista, a lo que el español dijo: “Me ha gustado, está muy bien”.

Sin embargo, las interrogantes tomaron otro camino, pues los reporteros intentaron saber cómo era la relación de Piqué y Clara Chía. “¿Cómo ves a Gerard Piqué y Clara Chía?, ¿los ves felices?”, indagaron.

Piqué y una nueva publicación con Clara Chía que ha revolucionado las redes sociales. - Foto: @3gerardpique

Llanos no se guardó nada y afirmó que no tenía conocimiento de estos temas personales en la vida de Gerard y Clara Chía, por lo que él andaba realmente en sus cosas privadas. El streamer fue contundente con esta respuesta, mostrando que no enfatizaría en los vínculos de sus amigos y conocidos.

“Yo no lo sé, yo estoy en mis cosas, yo estoy con lo mío”, afirmó ante las cámaras.

Lo particular de este encuentro fue la reacción de Ibai Llanos cuando le indagaron sobre Clara Chía y su forma de ser. El español se salió por los lados y no llegó a mencionar nada de la joven de 24 años.

La española ha causado revuelo en redes. - Foto: Tomada de Twitter @ClaGerFans

“Pero a Clara la conoces, ¿qué tal es clara?”, preguntó otro paparazzi, a lo que el influencer esquivó el asunto y no quiso entrar en detalles.

“Yo a la oficina no vengo, yo soy streamer, yo me quedo en casa”, aclaró.

#VÍDEO | Ibai Llanos, amigo de Gerard Piqué, habla de los hijos de Shakira en su nueva canción: “Que disfruten y sean felices” https://t.co/4HkjJxai8N pic.twitter.com/g1zjYAGfGT — CHANCE (@CHANCE_es) May 23, 2023

Ibai Llanos reaccionó a canción de Shakira con sus hijos

Es importante recordar que, días atrás, las miradas de los curiosos se posaron sobre Ibai Llanos, uno de los amigos cercanos de Gerard Piqué, quien no perdió la oportunidad y subió un contenido a las plataformas digitales, donde reaccionaba al videoclip de Shakira y sus hijos.

El español publicó un video en el que expresó su opinión personal, reflejando lo que pensaba y opinaba de esta producción audiovisual que invadió los medios internacionales.

El streamer fue repitiendo parte de la letra, plasmando gestos de sorpresa y emoción al ver a los hijos de los dos famosos integrando este contenido.

Ibai Llanos reaccionando a la canción de Shakira. - Foto: Fotograma, 3:03, Reaccionando a Acróstico de Shakira - YouTube Ibai

Según lo que se detalló, Ibai Llanos disfrutó la canción, elogiando a Sasha, el niño menor de Shakira y Piqué, pues lo conquistó con su ternura y voz angelical. El compañero del exfutbolista aseguró que este tema era “una caricia al alma” y mencionó el talento de la barranquillera.

“Está canción es para ponerla en la noche y te digan que todo va a estar bien. Estoy totalmente enganchado a esta canción, la parte de Sasha es simplemente increíble, me mola, mola muchísimo... estoy completamente viciado a esta canción; o sea, es una caricia al alma esta canción que no tiene ningún tipo de sentido”, comentó.

La cantante lanzó el videoclip de la canción Acróstico. - Foto: Twitter @Shakira - Portada oficial videoclip Acróstico - YouTube Shakira

“Estoy enganchado al estribillo, la verdad, estoy enganchado al estribillo”, agregó, dejando clara la afinidad que sintió por este proyecto musical de la expareja de su colega. “Es un temón, pero es sad music (música triste)”, concluyó.