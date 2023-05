Diseñador expuso a Clara Chía tras tener contacto con ella; destapó cómo es en realidad

Clara Chía Martí no logró escapar de las cámaras y quedó ubicada como protagonista de diversas noticias y publicaciones en redes sociales, debido a contenidos que se destaparon sobre su vida personal y privada. La española de 24 años se enfrentó a la constante mirada de miles de personas, quienes estuvieron al pendiente de sus apariciones en público junto a su actual pareja sentimental, Gerard Piqué.

La pareja protagonizó una serie de contenidos al ser captados en público. - Foto: Twitter @ClaGerFans

La joven catalana fue registrada en distintos contenidos, los cuales plasmaron parte de sus rutinas diarias y actividades que desarrollaba laboralmente con los proyectos del exfutbolista. A la europea se le vio compartiendo en entornos lejanos al de su pareja sentimental y mostrando facetas que pocos conocían, por lo que se desató una ola de reacciones en escenarios como Twitter, donde suelen darse polémicos debates.

Ante las constantes críticas y burlas que recibió Clara Chía en las plataformas digitales por su personalidad y la actitud que adoptaba en público, la atención de algunos usuarios se posó en un reciente video que fue publicado por un medio español. La prensa tuvo acceso a una pequeña entrevista con un personaje reconocido en España, quien comentó un poco del contacto que tuvo con la relacionista en un evento de la Kings League.

La española ha causado revuelo en redes. - Foto: Tomada de Twitter @ClaGerFans

De acuerdo con lo que compartió Europa Press, uno de los reporteros sostuvo un diálogo con Juan Avellaneda, diseñador y estilista, quien coincidió con Clara Chía en la presentación de las camisetas del proyecto de Piqué. El experto en moda pudo relacionarse con la joven de 24 años, conociendo más de ella y descubriendo cómo es realmente.

Según las declaraciones del español, la actual pareja de Gerard Piqué le pareció una mujer encantadora, ya que sostuvo una pequeña conversación en la que compaginaron en distintos temas. El diseñador fue enfático en la actitud de la catalana, quien estuvo al frente de la organización de este evento con ayuda de todo el equipo de la Kings League.

Gerard Piqué y Clara Chía, de la mano y entre risas. - Foto: Europa Press

“Bueno, pues la verdad es que es encantadora, porque hablé muy poquito porque fui a presentar las equipaciones de la Kings League, pero me lo pasé muy bien, fue una pasada, una experiencia que aluciné. Mira que a mí el fútbol me da un poco lo mismo, pero me lo pasé muy bien, todo el mundo es encantador”, dijo al inicio de su entrevista con Europa Press.

No obstante, Juan Avellaneda volvió a referirse a Clara Chía y comentó sobre el buen feeling que sintió con la relacionista pública, al punto que terminaron hablando de moda en medio de un gran grupo de personas que estaban reunidas para centrar su atención en el fútbol. El estilista afirmó que este deporte le daba igual, por lo que encontrar a la española fue algo positivo para charlar sobre otro tema.

Gerard Piqué y Clara Chía estuvieron en la final de la Kings League - Foto: Twitter: ClarGerFans/@TovalAdriana

Lo particular es que el invitado a este encuentro señaló cómo sentía realmente a la joven, derrumbando lo que muchos han criticado y hablado de ella por su timidez en público.

“Clara es encantadora, la verdad, muy buen feeling, estuvimos incluso hablando de moda, creo que éramos los únicos que estábamos hablando de moda allí”, afirmó bastante contento.

Es importante resaltar que Clara Chía protagonizó diversas apariciones en los eventos y celebraciones de la idea de Kosmos, ubicándose como una pieza clave para que todo fluya. Varias personas exaltaron el trabajo de la catalana, a quien consideran muy dedicada y pulida en todo lo que desarrolla dentro de la empresa de su actual novio.

En fotografías y videos se le vio a la española compartiendo con el círculo social de Gerard Piqué, intentando esquivar las cámaras y enfocándose en las labores que hace dentro de su cargo.