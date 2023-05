Clara Chía ‘fuera de control’: filtran video donde aparece bebiendo y bailando; dejó atrás su imagen de ‘sumisa’

La joven de 24 años no quedó muy bien ‘parada’ por las imágenes que rondan en redes sociales.

Clara Chía Martí no ha logrado escapar de las cámaras y sigue ubicándose en el centro de varias noticias y publicaciones en redes sociales que surgen sobre contenidos de su vida personal y privada que dan de qué hablar. La española de 24 años ha tenido que enfrentarse a las críticas y los comentarios de muchos por sus inesperadas apariciones en público junto a su actual pareja sentimental, Gerard Piqué, tras haberse conocido, poco antes, la ruptura amorosa con Shakira.

Pese a que sobre su pasado se conoce muy poco, la joven catalana ha sido registrada en distintas rutinas y actividades diarias, siendo catalogada, en varias ocasiones, por los usuarios de las plataformas digitales como “sumisa” y “aburrida”, insinuó Nueva Mujer, debido a las actitudes y comportamientos que ha han dejado en evidencia en varias imágenes captadas por algunos paparazzi y ante el silencio que ha mantenido desde que se conoció su relación con el exfutbolista.

Clara Chía y Gerard Piqué viven su amor en público. - Foto: Europa Press via Getty Images

Ahora ha salido a la luz un nuevo video que no deja muy bien ‘parada’ a la relacionista pública. Filtraron un video donde muestra a la relacionista pública como nadie la ha visto, dejando atrás la imagen de mujer tranquila, como generalmente es vista por los medios de comunicación, en sus paseos con el ex defensa del F.C. Barcelona.

Los periodistas del programa de farándula Chisme No Like fueron los encargados de desvelar las imágenes donde podrían haber revelado la verdadera personalidad de la española, lejos de la imagen que Piqué le ha querido mostrar al mundo y, además, en compañía de sus amistades, sin la compañía del exjugador.

“Te vamos a mostrar lo loca que es Clara Chía (...) Ahí está Clara Chía con otra mujer divirtiéndose, estaba tomando alcohol, tiradas en el piso, la pierna para arriba, Clara Chía con la botella de alcohol. Es la verdadera Clara Chía... Esta no es la Clara Chía que vemos con Piqué toda modosita. Esto es a lo que le tiene miedo Shakira. Todas sus amigas son busca hombres, borrachas, fiesteras”, señaló uno de los presentadores del magacín, Javier Ceriani.

La colombiana no quiere que la española este cerca de sus dos hijos. - Foto: Europa Press - Fotograma, 1:12, TQG - YouTube Karol G

Adicionalmente, en las imágenes se puede ver a la pareja de Piqué disfrutando de una noche de ‘copas’ en compañía de sus amigas, y por si fuera poco, aparece haciendo twerking. Según el programa de entretenimiento, las fotos y videos habrían sido tomadas directamente de las redes sociales de las amigas de la española, pero mucho antes del escándalo con Shakira.

Esta versión podría contradecir las más recientes declaraciones dadas por Juan Avellaneda, diseñador y estilista, habló con uno de los reporteros de Europa Press tras coincidir con Clara Chía en la presentación de las camisetas del proyecto de Piqué, la Kings League. El experto en moda pudo relacionarse con la joven de 24 años, conociendo más de ella y descubriendo cómo es realmente.

Según las declaraciones del español, la actual pareja de Gerard Piqué le pareció una mujer encantadora, ya que sostuvo una pequeña conversación en la que compaginaron en distintos temas. El diseñador fue enfático en la actitud de la catalana, quien estuvo al frente de la organización de este evento con ayuda de todo el equipo de la Kings League.

La pareja se ha enfrentado a las críticas, principalmente dadas por los fanáticos de Shakira. - Foto: Instagram: @3gerardpique

“Bueno, pues la verdad es que es encantadora, porque hablé muy poquito porque fui a presentar las equipaciones de la Kings League, pero me lo pasé muy bien, fue una pasada, una experiencia que aluciné. Mira que a mí el fútbol me da un poco lo mismo, pero me lo pasé muy bien, todo el mundo es encantador”, dijo al inicio de su entrevista con Europa Press.

No obstante, Juan Avellaneda volvió a referirse a Clara Chía y comentó sobre el buen feeling que sintió con la relacionista pública, al punto que terminaron hablando de moda en medio de un gran grupo de personas que estaban reunidas para centrar su atención en el fútbol. El estilista afirmó que este deporte le daba igual, por lo que encontrar a la española fue algo positivo para charlar sobre otro tema.

Lo particular es que el invitado a este encuentro señaló cómo sentía realmente a la joven, derrumbando lo que muchos han criticado y hablado de ella por su timidez en público.

“Clara es encantadora, la verdad, muy buen feeling, estuvimos incluso hablando de moda, creo que éramos los únicos que estábamos hablando de moda allí”, afirmó bastante contento.