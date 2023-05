Piqué se enfrentó a la prensa y fue interrogado sobre acciones contra Shakira; se burló con Ibai Llanos de las preguntas

Gerard Piqué se ubicó en el foco de atención de millones de personas en las plataformas digitales, debido al reciente videoclip que publicó Shakira de su tema Acróstico. Los hijos del exfutbolista fueron los protagonistas de este trabajo, reflejando el talento que le heredaron a su mamá con la música y las artes.

La cantante habría tomado decisión con respecto a su vida en Miami.

Pese a la ternura e inocencia de los menores en el lanzamiento de la barranquillera, la prensa española aseguró que este sería un problema a futuro para la cantante, ya que el empresario podría tomar acciones legales en su contra por no consultarle, supuestamente, sobre la aparición de los menores en este contenido.

Diversos periodistas y medios afirmaron que Gerard Piqué se reuniría con sus abogados para evaluar las condiciones de esta decisión que tomó Shakira, buscando la forma de emprender acciones legales. Esta información quedó en el aire y no se confirmó, llegando a especularse cuáles serían los pasos a seguir en este proceso.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán.

No obstante, de acuerdo con información de El programa de Ana Rosa, el español no tomará acciones legales en contra de la colombiana, o bueno, al menos por ahora. Sin embargo, Antonio Rossi, deportista italiano que hace parte del formato español de televisión, contó que Piqué tendría un ‘as’ bajo la manga para usarlo en el momento que lo requiera y que, podría afectar considerablemente a la artista.

“Tiene un AS bajo la manga. Aparte de decir que Shakira seguirá haciendo lo que ella crea conveniente, sin tener que informar a Piqué cuando crea que no tiene que informarle, como ha sido este último caso”, aseguró.

Piqué fue interrogado sobre acciones que tomará contra Shakira.

No obstante, ante las dudas sobre lo que vendría en la vida de la barranquillera y el catalán, los medios españoles recurrieron a indagar con la fuente primaria y conocer la verdad. Europa Press logró captar a Gerard Piqué caminando por Barcelona, por lo que no lo pensó dos veces y lo interrogó sobre Shakira.

Según se reveló en un video, el empresario, y cabeza de la Kings League, se enfrentó a la prensa y recibió todo tipo de preguntas relacionadas con la situación que atravesaba con Shakira. Las cámaras registraron la caminata que estaba dando el deportista en compañía de sus amigos, entre los que estaban Ibai Llanos.

El catalán y el streamer son amigos y compañeros de la Kings League.

En este punto el catalán frenó en seco a los paparazzis que se le acercaron y les dijo que quien respondería sería Ibai Llanos. Los se burlaron y soltaron risas, demostrando que no darían ni una sola declaración al respecto de lo que estaba suciendo en sus realidades.

“Gerard, ¿cómo estás?”, dijo el periodista, mientras enfocaban al deportista a su compañero de streaming.

El exdefensa del F.C Barcelona siguió riéndose al escuchar los comentarios de los reporteros, al punto de que siguió su camino y no se detuvo en ningún instante para responder. Allí salió a flote el tema de Shakira, indagando si tomaría o no acciones legales en su contra por el videoclip de Acróstico.

Gerard Piqué posó para su marca de ropa

“¿Vas a tomar acciones legales contra Shakira? Se decía que hoy te ibas a reunir con tus abogados, ¿cómo lo estás llevando?”, preguntó el paparazzi.

Piqué agachó su cabeza, se arregló el pelo y siguió su rumbo, esquivando las miradas y el foco de los lentes que lo grababan. A pesar de la presencia de los micrófonos, el exfutbolista no se intimidó y estuvo acompañado de sus compañeros, quienes caminaban junto a él.

“¿Te tomó por sorpresa el video de ‘Acróstico’?”, interrogó el periodista, agregando: “¿Sabías en algún momento que este video iba a llegar?”.

El cantante no habría tomado bien el videoclip que lanzó Shakira.

Al no obtener palabra alguna del empresario, Ibai Llanos comenzó a molestarlo y a bromear, diciéndole que contestara algo a la prensa que lo estaba siguiendo. Sin embargo, esto no cambió nada y no ayudó a que el español soltara detalles de lo que haría contra su expareja.

“Se comenta que podría tener unos mensajes que podrían comprometer a Shakira, se comentó en El programa de Ana Rosa”, revivió el reportero, a lo que después dijo: “Ibai, dinos algo tú”.

#VÍDEO | Gerard Piqué bromea con Ibai Llanos tras las últimas informaciones sobre su tensa relación con Shakira tras la aparición de sus hijos en su nueva canción https://t.co/KGQwG7DrSt pic.twitter.com/bPGFWAbmWl — CHANCE (@CHANCE_es) May 23, 2023

Gerard Piqué siguió su camino y jamás volteó a mirar a las cámaras, enfrentándose una vez más al acoso y presión por sus declaraciones. Hasta ahora sigue siendo un misterio si se emprenderán o no acciones contra Shakira, quien disfruta de su nueva vida en Miami con sus hijos, Milan y Sasha.