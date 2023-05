Abogado de Piqué destapó verdad sobre condición de Shakira contra Clara Chía; expuso si buscó alejarla de sus hijos

Shakira y Gerard Piqué han sido el centro de distintas noticias en los medios, debido a la ruptura amorosa que atravesaron en junio de 2022 tras más de diez años juntos. Los dos famosos cortaron completamente el contacto, limitándose a los asuntos relacionados con sus hijos, Milan y Sasha.

Shakira y Piqué cortaron todo vínculo personal. - Foto: Getty Images

En medio de los cambios que surgieron en su vínculo como padres, surgieron distintas versiones en la prensa española que apuntaron a la mala relación que tendrían por culpa del noviazgo del español con Clara Chía Martí, la joven de 24 años que le dio un giro total a la realidad del deportista. Diversas informaciones señalaron que la barranquillera estaría muy molesta al respecto, por lo que buscó la forma de alejarla de sus niños.

Ante el mar de especulaciones que fluyó desde finales de 2022, Shakira y Gerard Piqué guardaron completo silencio sobre los acuerdos a los que llegaron, enfatizando precisamente en la organización y condiciones que tendrían para compartir con sus hijos por la mudanza que llevarían a cabo a Miami. Los dos menores se trasladarían a Estados Unidos con su progenitora, quien empezó de cero en este lugar.

Shakira estaría molesta con Clara Chía, por lo que buscó la forma de alejarla de sus niños. - Foto: Fotograma, 3:56, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YouTube

De acuerdo con lo que se mencionó meses atrás, Shakira habría optado por hacer movimientos y ajustes en su rol como madre, evitando a toda costa que Milan y Sasha conocieran y compartieran con Clara Chía.

Los medios señalaron que la cantante tomaría acciones legales, buscando el camino perfecto para que la relacionista pública no tuviera contacto alguno con los pequeños, a quienes, supuestamente, tampoco les agrada la mujer.

Sin embargo, tras el lanzamiento de Acróstico, los medios aprovecharon para entrevistar a Ramón Tamborero, abogado de Piqué, averiguando si eran ciertas algunas noticias que involucraban a la actual pareja del empresario de Kosmos. En un breve diálogo se le preguntó acerca del papel de la joven en esta historia, por lo que el letrado no tuvo inconveniente en referirse a ello.

La pareja protagonizó una serie de fotos en un evento deportivo. - Foto: Twitter @ClaGerFans

Según Europa Press, el integrante del equipo legal del exfutbolista conversó un poco con la prensa sobre temas que salieron a la luz con respecto a su cliente y la colombiana. Una de las interrogantes se enfocó en la supuesta condición que puso Shakira en el convenio que firmaron, la cual alejaba a Clara Chía de sus hijos en el tiempo que estuvieran con Piqué.

Ramón Tamborero no se quedó callado y utilizó este espacio para desmentir, una vez más, por completo que existiera esa cláusula en el acuerdo firmado en 2022. El abogado reiteró que era falso y también indicó que escuchó en el pasado dicho rumor, por lo que derrumbaba cualquier hipótesis.

“Se comenta mucho que Shakira en el acuerdo le habría prohibido a Gerard Piqué que los niños conocieran a Clara Chía, ¿eso es cierto?”, preguntó un periodista en este encuentro.

“Eso te lo puedo negar rotundamente. Es falso, eso lo he oído yo también, pero no es verdad”, dijo el español, observando detalladamente al paparazzi que le lanzó la pregunta.

No obstante, el letrado puntualizó que le parecía extraño que se mencionara esto, pues no había ninguna razón para que no se pueda generar un acercamiento. El europeo sí afirmó que lo mejor era interrogar a Shakira, ya que ella era la única que podía responder si estaría abierta a que los pequeños compartieran o no con la relacionista pública.

“No le puedo informar sobre eso, tendría que preguntárselo a ella, pero no veo ninguna razón para que no se haga, no le veo ningún problema”, respondió claro en charla con Europa Press, dejando de lado lo que conocía sobre este hecho.