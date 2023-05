¿Demandarán a Shakira por video de ‘Acróstico’ con sus hijos? Habló el abogado de Piqué

Shakira y Gerard Piqué no escaparon del revuelo que se generó en los medios internacionales, debido al reciente lanzamiento del videoclip oficial de Acróstico, una canción que llegó por sorpresa a la carrera de la barranquillera. La colombiana no se pronunció más allá del orgullo y admiración por sus hijos, quienes fueron protagonistas de esta propuesta artística.

Con la llegada de este proyecto, las miradas de los curiosos se posaron sobre el empresario de Kosmos y la posible reacción que tendría al respecto. La prensa aseguró que el entorno del exfutbolista señaló que él no tenía idea alguna de que sus niños aparecerían en este clip, por lo que quedaba en el aire si tomaría o no acciones junto a sus abogados.

Ante los rumores y especulaciones que se dieron a lo largo de mitad de mayo, los paparazzis y reporteros acudieron de todas las maneras posibles a conseguir declaraciones sobre este asunto, indagando sobre las supuestas demandas que se realizarían en contra de Shakira. Gerard Piqué guardó silencio, mostrándose ajeno a las interrogantes que abundaron en plataformas digitales.

Días después de que Acróstico vio la luz, portales como Europa Press acudieron a las fuentes directas del supuesto problema, buscando respuestas sobre lo que pasaría entre la cantante y el exfutbolista. El medio captó a Ramón Tamborero, abogado de Gerard Piqué, intentando entrevistarlo para conocer datos reales y verídicos de los movimientos que realizaría el español contra la colombiana.

El letrado no dudó en conceder un pequeño diálogo con las cámaras de aquel medio español, recibiendo con atención las preguntas relacionadas con su cliente y la artista pop. El europeo no se quedó callado y aprovechó para aclarar que no tenía conocimiento alguno sobre lo que se estaba hablando.

El representante legal de Piqué también hizo referencia a si se consideraron las demandas contra Shakira, destapando que no se valoró aún esa opción: “No he valorado todavía el tema, en todo caso, serán los abogados que ellos escojan y consideren si estaba bien o mal hecho”.

Ramón Tamborero fue enfático en que ese tipo de detalles tendrían que indagarlos con Piqué, pues era quien tenía la información directa y concreta de lo que sucedería. El profesional aseguró que no podía profundizar sobre nada de esto, ya que no estaba en condiciones para comentar en algo tan personal.

“Lo mejor sería que intentaras contactar con él, él los podrá informar de una forma más directa, no estoy en condiciones para dar ningún tipo de información sobre estos aspectos”, dijo ante las cámaras de Europa Press. “Yo no puedo decirte si eso es así o no, en todo caso, tendrías que preguntarle a él directamente”, agregó.

De igual forma, el abogado afirmó que desconocía si era cierto que el deportista no tenía idea alguna sobre la aparición de sus hijos en aquel videoclip de Shakira, por lo que no había constatado y averiguado más al respecto. El español fue claro en que no podía dar una respuesta sobre aquello, dejando a la deriva si era verdad o no que se tomarían acciones legales contra la celebridad musical.

“No puedo revelar información del contenido del convenio por un secreto profesional”, comentó, a lo que después añadió: “No puedo contestar a esto, no he tenido la oportunidad de poderlo constatar, de verdad. Gracias”, puntualizó, dando por terminado el tema.

Europa Press, por su parte, agregó que era evidente la ética profesional de Tamborero, quien no dio pistas o detalles sobre lo que pasaría entre la pareja, más allá de lo que se vio plasmado en el acuerdo que firmaron en diciembre de 2022.

“Sin revelar nada, el abogado no ha confirmado ni ha desmentido que el exfutbolista vaya a demandar a la cantante”, reseñó el portal en un clip que subieron a redes sociales.

No obstante, de acuerdo con lo que reveló el espacio informativo, el abogado se refirió a la custodia de los menores, pues se rumoró que la famosa cantante podría perderla por esta decisión que tomó con el video de su tema. El español explicó el asunto del convenio y lo firmado en el acuerdo al que llegaron.

“Hay un convenio, está dictado con una sentencia judicial y eso es de obligado cumplimiento y ya está. No veo ningún inconveniente en que esa sentencia tenga valor en cualquier parte porque para eso existen los convenios de derecho internacional y uno y otro pueden solicitar que tenga validez en cualquier país”, explicó, concluyendo que no se ha estudiado alguna alternativa para que Piqué reclame la custodia de sus pequeños.