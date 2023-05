Abogada de Shakira reveló si aparición de Milan y Sasha en video generó líos con Piqué; aclaró cómo es la relación con el catalán

Shakira desató una fuerte ola de reacciones en redes sociales con el estreno del videoclip oficial de ‘Acróstico’, un tema que creó como dedicatoria para sus hijos, Milan y Sasha. La barranquillera imprimió todo el sentimiento posible, reflejando el amor y cariño que sentía por sus dos pequeños, quienes han sido su respaldo en todo el proceso que llevó en los últimos meses.

La colombiana no dejó duda que el vínculo que sostiene con los dos menores es único, al punto de mostrar cómo se llevan, lo mucho que disfrutan de la música y los talentos que heredaron. Los tres lograron mover fibras en los espectadores, quienes terminaron llorando y comentando lo tierno que fue este proyecto audiovisual.

Sin embargo, una pregunta gigante que surgió entre los curiosos con respecto a este lanzamiento fue: ¿qué dijo Piqué al ver a sus hijos en este videoclip? El exfutbolista no se pronunció al respecto, guardando silencio absoluto sobre la propuesta que registró Shakira para esta canción en específico. Varias inquietudes y críticas aparecieron en las plataformas digitales, rodeándolo en caso de que hubiera puesto problema.

No obstante, recientemente, la atención de más de uno de los fans de la cantante se posó en un contenido que compartió Europa Press, el cual era una entrevista que se le realizó a Pilar Mañé, abogada de Shakira, quien tomó la palabra y respondió preguntas sobre este tema. La representante legal de la colombiana fue clara y reveló si se presentó algún lío con el español por la aparición de los niños en el video musical.

Según se observó, basándose en lo plasmado por Europa Press, la reconocida abogada afirmó que no podía hablar sobre opiniones personales, sino que solo podría comentar acerca de los temas jurídicos. En este pequeño contenido puntualizó que la cantante siempre hacía todo bien, conservando el cuidado y bienestar de sus hijos, Milan y Sasha.

“Me estás preguntando opiniones personales. Pues no lo sé. Yo solamente puedo opinar jurídicamente, personalmente no”, dijo al inicio.

La española agregó que sabía el trabajo que realizaba la colombiana, detallando que los menores estaban “preservados en todo momento” y las decisiones se basaban en lo acordado.

“Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho, y los niños están preservados en todo momento”, dijo al medio español.

No obstante, de acuerdo con lo que mencionó Europa Press, Pilar Mañé enfatizó en que, desde que se fue Shakira a Miami, las cosas han mejorado y fluyen de una manera más viable y positiva. La europea aseguró que la situación con el exfutbolista estaba “estupenda” y no tenía noticia alguna sobre que las cosas estuvieran mal.

“La situación ahora está estupenda. No tengo noticias de que vaya nada mal”, comentó frente a las cámaras del espacio informativo.

“Todo está arreglado, todo está bien. Él va a visitar a los niños... Todo funciona. Ya pueden descansar ahora”, agregó, despejando dudas con respecto a la mala relación que llevarían Shakira y Piqué en la actualidad.

La abogada de la artista se despidió y fue amable, respondiendo lo que correspondía, sin profundizar en los procesos personales e íntimos de los dos famosos.

Es importante destacar que, con el lanzamiento de ‘Acróstico’, Mañé aclaró que la comunicación entre el exfutbolista y la estrella musical está en buenos términos, buscando priorizar la privacidad de los dos pequeños, quienes enfrentaron la presión mediática en el último año. El español fue blanco de críticas al ver a sus hijos cantando junto a Shakira, ya que muchos lo cuestionaron por decidir acabar con su familia y empezar de cero junto a Clara Chía, su joven novia.