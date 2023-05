¿Shakira no le contó? Así fue el momento en el que Piqué se enteró de la aparición de sus hijos en ‘Acróstico’

Shakira sigue dando de qué hablar, y esta vez por el estreno del videoclip oficial de ‘Acróstico’, un tema que creó como dedicatoria para sus hijos, Milan y Sasha. La artista barranquillera imprimió todo el sentimiento posible, reflejando el amor y cariño que siente por sus pequeños, quienes han sido su mayor respaldo en todo el proceso que llevó en los últimos meses, tras anunciar la separación con su expareja, Gerard Piqué.

La colombiana no dejó duda que el vínculo que sostiene con los dos menores es único, al punto de mostrar cómo se llevan, lo mucho que disfrutan de la música y los talentos que heredaron. Los tres lograron mover fibras en los espectadores con el tierno y emotivo video donde aparece la intérprete de TQG, con sus hijos tocando el piano, e incluso, cantando.

Milan y Sasha, hijos de Piqué cantan en 'Acróstico', el nuevo tema de Shakira. - Foto: fotograma, 2.54, Shakira - Acróstico (Official Video), Shakira, Youtube

Sin embargo, una pregunta rondó en la mente de algunos curiosos con respecto al video musical: ¿qué dijo Piqué al ver a sus hijos en este videoclip? Pese a que el exfutbolista no se pronunció al respecto, guardando silencio absoluto sobre la propuesta que registró Shakira para esta canción en específico.

Ante ello, salió a la luz un contenido que compartió Europa Press, el cual era una entrevista a Pilar Mañé, abogada de Shakira, quien tomó la palabra y respondió preguntas sobre este tema. La representante legal de la colombiana, para ese momento, fue clara y reveló si se había presentado algún lío con el español por la aparición de los niños en el video musical.

La cantante fue cuestionada por su videoclip. - Foto: Fotograma, 0:57, Shakira - Acróstico (Official Video) - YouTube Shakira

Según se observó, la reconocida abogada afirmó que no podía hablar sobre opiniones personales, sino que solo podría comentar acerca de los temas jurídicos. En este pequeño contenido puntualizó que la cantante siempre hacía todo bien, conservando el cuidado y bienestar de sus hijos, Milan y Sasha.

“Me estás preguntando opiniones personales. Pues no lo sé. Yo solamente puedo opinar jurídicamente, personalmente no (...) Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho, y los niños están preservados en todo momento”, dijo al medio español.

No obstante, de acuerdo con lo que mencionó Europa Press, Pilar Mañé enfatizó en que, desde que se fue Shakira a Miami, las cosas han mejorado y fluyen de una manera más viable y positiva. La europea aseguró que la situación con el exfutbolista estaba “estupenda” y no tenía noticia alguna sobre que las cosas estuvieran mal.

La cantante habría tomado decisión con respecto a su vida en Miami. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

“La situación ahora está estupenda. No tengo noticias de que vaya nada mal (...) Todo está arreglado, todo está bien. Él va a visitar a los niños... Todo funciona. Ya pueden descansar ahora”, concluyó, despejando dudas con respecto a la mala relación que llevarían Shakira y Piqué en la actualidad.

Sin embargo, recientemente, la periodista española Lorena Vázquez, en diálogo con el programa Y ahora Sonsoles, hizo referencia a la exposición pública que había ‘permitido’ la barranquillera con sus hijos, cuando, en pasadas ocasiones, le habría reprochado por la participación de Milan en un debate de la Kings League. A su vez, reveló que Piqué no tenía conocimiento de la aparición de sus hijos en el video.

Milan Piqué estuvo presente en la última tranmisión de la 'Kings League'. - Foto: Twitch: Kings League

“Lo que más sorprende de todo, es que si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían comentado”, explicó la comunicadora, en diálogo con el programa.

De hecho, manifestó Lorena Vázquez que Pilar Mañé “ya no protege los intereses de Shakira y ella ha decidido cambiar de abogado. Así que me sorprende que ella sea la escogida para hablar de este tema”.

🟠 @lorena_vazquez: "Gerard Piqué se ha enterado cuando el videoclip ha visto la luz", según señala su círculo más cercano. #YAS16May



Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/MSmkX8uKKl — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) May 16, 2023

Por último, concluyó, según cito La Vanguardia, que desconoce la reacción del español, pero tiene conocimiento de que no tenía ni idea del videoclip de ‘Acróstico’: “si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip”.