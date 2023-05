Hijos de Shakira estarían cambiando con su familia paterna; exponen ‘actitud’ de los niños con Piqué al grabar el video

Shakira y Gerard Piqué volvieron a quedar en el centro de los comentarios en redes sociales y los medios internacionales, debido al lanzamiento que hizo la artista del videoclip oficial de Acróstico, una canción en forma de dedicatoria para Milan y Sasha, sus hijos. Ambos famosos fueron protagonistas de noticias, donde se aseguró que este estreno había detonado más tensión en su relación.

La cantante y el exfutbolista terminaron en 2022. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Según se dio a conocer recientemente, la presentación de este contenido audiovisual despertó una ola de comentarios y opiniones en contra de las dos celebridades, ya que fueron cuestionados por “utilizar” a sus hijos en temas comerciales y públicos. Aunque la barranquillera aseguró que sus pequeños estaban emocionados con ser parte de su carrera, las críticas abundaron y la reprocharon bastante.

En medio de todo el alboroto que se armó en la prensa por este video musical, Las Mamarazzis quisieron dedicar una sección de su nuevo capítulo del pódcast para enfatizar en la información que recibieron con respecto a Shakira y Piqué. Lorena Vásquez fue la primera en tomar la palabra, refiriéndose al desconocimiento del exfutbolista acerca de la aparición de los menores en este clip.

La cantante involucró a sus hijos en esta canción y videoclip. - Foto: Fotograma, 1:55, Acróstico- YouTube Shakira

La comunicadora se mostró sorprendida en todo lo que estaba pasando, al punto de que señaló lo particular que le parecía que el empresario estuviera en total lejanía de estos planes en los que estaban incluidos sus hijos. La española apuntó que quedó sin palabras al ver qué, supuestamente, Milan y Sasha se quedaron en silencio y tuvieron una actitud inesperada con su progenitor, sin darle detalles de lo emocionados que estaban al participar de este contenido.

“Lo cierto es que ayer nos aseguraban que Gerard Piqué no conocía en absoluto que sus hijos fueran a aparecer en este videoclip. Nos hemos puesto en contacto con el entorno cercano del futbolista y nos aseguran que ni él ni su familia sabían de esta aparición. Pero lo más sorprendente de todo para mí no es que Shakira no le haya pedido consentimiento o permiso, sino que me asombra que los propios niños, Milan y Sasha, no le hayan comunicado a su padre, al menos ilusionados, que iban a aparecer en la canción de su madre”, dijo Lorena Vásquez en el pódcast, a lo que Laura Fa agregó: “Es un poco raro todo”.

Milan y Sasha, hijos de Piqué, cantan en canción de Shakira, acróstico - Foto: fotograma, 2.54, Shakira - Acróstico (Official Video), Shakira, Youtube

Ante esto, Laura Fa decidió dar su opinión, indicando que no comprendía la constante intención de las personas por juzgar y señalar todo lo que hacía Shakira, pues Piqué había tenido actitudes y comportamientos más reprochables con los niños.

“Se ha cuestionado muchísimo la utilización de los hijos de Shakira para este tipo de cosas, pero lo que tengo que decir es que están mal el uno y el otro por usar a sus hijos. Eso sí, entre una canción que habla de superación personal y el amor, y un streaming en directo que habla de violación, prefiero llevármelos al estudio musical”, dijo.

“No entiendo por qué siempre se le pone tanto la mirada sobre ella cuando hace algo con sus hijos y no se pone igual sobre él (...) El peso sobre ella es multiplicado sobre mil”, agregó, defendiendo a la colombiana de los comentarios negativos.

La cantante ha sido blanco de críticas en los medios españoles. - Foto: Europa Press

En el diálogo se habló sobre el protagónico que tuvieron los hijos de Shakira en el video de Acróstico, por lo que Lorena Vásquez volvió a referirse a cómo los menores quedaban expuestos al cantar líneas que estaban, supuestamente, dirigidas a Piqué y el espacio en el corazón. “Los niños están cantando una canción que no deja de ser un mensaje directo al corazón de su padre”, puntualizó.

No obstante, en la charla salió a la luz otro dato que dejó sin palabras a más de uno, pues se trató de los cambios que estaría teniendo la relación de Gerard con Milan y Sasha. Las Mamarazzis fueron enfáticas en que ya no estaba fluyendo como antes, al punto de que el exfutbolista lo estaba pasando muy mal y estaría sufriendo porque el vínculo con los niños no es como era antes.

Gerard Piqué y Shakira - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique y @shakira

“Me parece sobre todo bastante triste que, según nos aseguran, la relación entre Gerard y sus hijos, ahora mismo, no es lo fluida que podría ser. Creo que no es por un tema de que no los vaya a ver porque no quiera”, relató.

“La información que a mí me llega es que él lo está pasando bastante mal, está sufriendo mucho porque la relación no es la que era”, agregó en el pódcast.