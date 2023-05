Shakira recurriría a abogado de Messi para nueva jugada contra Piqué; haría ‘movimiento’ para librarse de él

Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación sentimental en junio de 2022, desatando un fuerte cruce entre ambos por el bienestar y cuidado de sus hijos. Los dos famosos se enfrentaron tras lo ocurrido al interior de su vínculo, llevando un ambiente tenso y complicado para comunicarse.

Shakira y Piqué terminaron en junio de 2022 tras meses de rumores sobre su ruptura. - Foto: Instagram @3gerardpique

La barranquillera se desligó por completo del español, separando sus historias y concentrándose en la realidad que construyó junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Miami. La cantante pasó la página, haciendo algunos cambios en dinámicas que compartía con su expareja.

De hecho, recientemente, Shakira quedó como protagonista de diversas noticias por una información que dio el programa Chisme No Like, donde se refirieron a una jugada que hizo y un particular giro que le dio a su presente, soltando por completo a Gerard Piqué. La colombiana habría optado por despedir al abogado que manejaba su parte económica y así evitar movimientos ‘extraños’ por parte de los allegados al exfutbolista.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. - Foto: Europa Press via Getty Images

Ante la incertidumbre por esta noticia, el formato dirigido por Javier Ceriani y Elisa Beristain volvió a brindar sorpresivos detalles que destapaban los caminos que tomó la celebridad barranquillera con respecto a temas privados e íntimos. Los presentadores aseguraron que Shakira contrató al abogado de confianza de Lionel Messi, el cual la ayudaría a librarse de Gerard Piqué.

“Shakira toma las riendas de su vida y de sus negocios”, dijo la integrante de la producción, a lo que su compañero mencionó: “Se libera, se liberó de Piqué y de su nefasto abogado. Shakira logró deshacerse económicamente de Piqué y tomar distancia, contratar un mega abogado, el mismo abogado de Messi, para destruir a Piqué. Va a demostrar cómo la embarcaron”.

La cantante habría tomado decisión con respecto a su vida en Miami. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Esta información protagonizó algunos titulares en medios internacionales, ya que hace varios días se reveló que Shakira decidió terminar todo tipo de tema laboral con el abogado Ferran Vilaseca, encargado de manejar el patrimonio mutuo del catalán y la barranquillera cuando eran pareja. Chisme No Like fue insistente en que la cantante arremetería contra su ex, buscando demostrar, supuestamente, que él no hizo las cosas de forma correcta y la intentó afectar.

El portal 20 Minutos, por su parte, dio a conocer que la estrella musical habría accedido al trabajo de Enrique Pecourt Gonzálbez, quien tendría el papel de su asesor legal para liberarse y soltarse económicamente de los asuntos que la vinculaban con Piqué. Este abogado es hermano de Jorge Pecourt, profesional en derecho que llevó la situación de Messi cuando salió del F.C Barcelona.

La cantante y el exfutbolista tenían un abogado en común que manejaba sus temas económicos. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Es importante recordar que, meses atrás, Shakira volvió a quedar en el centro de distintas noticias en la prensa internacional, debido a detalles que salieron a la luz sobre una supuesta jugada que habría planeado Piqué junto a su padre para afectarla.

De acuerdo con lo que se comentó en Chisme No Like, los dos españoles se aprovecharon de la confianza que sentía la latina por ellos y permitió que manejaran sus ingresos económicos, con el que terminaron creando empresas en paraísos fiscales bajo su nombre. Este movimiento habría lastimado la estabilidad de la celebridad, quedando endeudada con las autoridades.

“Se dice que fue su idea, junto con otros abogados de confianza, de haberse servido de una estrategia de tramado empresarial, creada desde hace muchos años, para no tributar en España, dejando a Shakira embarcada”, afirmó el formato.

Shakira y su exsuegro Joan Piqué Rovira - Foto: Getty Images

“Quien manejaba el dinero de Shakira era un abogado de Piqué”, agregó, donde detallaron algunos documentos y ‘pruebas’ que apuntaban a esta supuesta estrategia.

Los conductores del formato relataron un poco de la situación, indicando que “supuestamente, el abogado Ferran habría utilizado las empresas de Shakira para beneficiar a Piqué y luego dejarla a su suerte con los problemas con Hacienda”. De esto vendría, según Chisme No Like, la frase “me dejaste con la deuda de Hacienda” en la canción que realizó junto a Bizarrap.

"Tiradera" de Shakira contra Piqué. - Foto: Video de Youtube Bizarrap y tomada de Instagram @3gerardpique

El portal Upsocl también reseñó parte de esta información, afirmando que “ambos querían “desbancarla y deshacerse de ella”. Esto apuntando también a lo ocurrido con la vivienda, donde se pasó una carta de desalojo a Shakira para que saliera de la casa que habitó en Barcelona por muchos años.