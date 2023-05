Piqué ya tiene ‘bruja’: la ‘revancha’ que ha desatado controversia en contra de Shakira, tras el gesto hacia su mamá; se sacó la ‘espinita’

Gerard Piqué sigue ubicándose como protagonista de diversas noticias en los medios internacionales, debido a todo lo que ha sucedido en las últimas semanas en su vida laboral, personal y familiar.

De hecho, en las últimas horas, el exdefensa del F.C. Barcelona ha dado unas declaraciones que serían la ‘revancha, luego de que Shakira colocara una bruja de gran tamaño en el balcón de la casa donde vivió casi 12 años, ubicada en la zona de Ciudad Diagonal, en Esplugas de Llobregat, un lugar exclusivo en Barcelona. El elemento apuntaba hacia la casa de sus exsuegros, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, justo al lado.

La bruja colocada en meses anteriores, respondería al hecho de que Shakira se dio cuenta del romance de su expareja con la española Clara Chía Marti al poco tiempo de anunciarle al mundo su separación. Mientras la cantante lloraba desconsolada en los brazos de su exsuegra, Montserrat Bernabéu, por los días en que se agudizó su crisis con el exjugador, la madre de Gerard Piqué se hacía la ‘ciega y sordomuda’ con lo que sabía de sobra: su hijo ya tenía un nuevo amor.

Shakira junto a su exsuegra y madre de Piqué, Montserrat Bernabéu. (Photo by Europa Press/Europa Press via Getty Images) - Foto: Europa Press via Getty Images

Ahora, con respecto a la situación y en el más reciente streaming, proyecto que lidera Piqué, la Kings League, señaló que “llevaría una bruja al After Kings”, programa de Twitch de su show.

Lo que muchos lo tomaron como una clara indirecta a la cantante colombiana, por lo que colocó meses atrás en su antigua casa en España, en contra de su exsuegra. Pero lo cierto es que Piqué hace referencia a la situación que vive el equipo Jijantes, de su amigo Gerard Romero, en la Kings League. Sin embargo, las palabras del catalán quedaron expuestas, siendo, al parecer, inspiración del gesto de Shakira hacia su madre.

No hay manera. Mañana se viene una bruja en el After Kings, a ver si le damos la vuelta y cambiamos la dinámica de JijantesFC. https://t.co/vHydSZHL3v — Gerard Piqué (@3gerardpique) May 14, 2023

Pero como dirían por ahí, Shakira y Piqué son periódico de ayer. Ella se mudó junto a sus hijos a Estados Unidos, exactamente a Miami, Florida. Por su lado, él vive su romance plenamente en Barcelona junto a la española. El día que dejó el territorio catalán, la colombiana dijo en un post en redes sociales:

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!”.

La cantante se muda a Estados Unidos junto con sus hijos luego de su separación con el exdefensa del Barcelona F.C. Gerard Piqué. - Foto: Foto 1: Vittorio Zunino Celotto, Getty Images / Foto 2: Instagram @shakira.

Aunque mientras todo esto pasaba y la cantante y el futbolista se lanzaban sus pullas, hay alguien que no ha parado de dar de qué hablar, y quien además, ha decidió callar y no dar declaraciones sobre el tema: Clara Chía Marti. La joven decidió guardar silencio en medio de toda la polémica. Se dice que todo esto la tiene muy afectada, pues su nombre pasó del anonimato a la vida pública y no de la mejor manera.

En el programa Mitre Live, el periodista español Roberto Antolín reveló el apodo que le pusieron a Shakira Clara y sus amigas. “Vieja, bruja menopáusica. Ese es el nombre que recibe”, sostuvo. Al parecer, este sobrenombre surgió de la bruja que había en el balcón de la colombiana.