Clara Chía tendría despectivo apodo para referirse a Shakira

La joven, de 23 años, al parecer, ya no tendría la misma admiración por la ex de su novio.

En 2022, Gerard Piqué y Shakira le pusieron punto final a sus 12 años de relación, después de que el español le fuese aparentemente infiel a la colombiana con Clara Chía. Las cosas terminaron muy mal, pues el dolor de la cantante se convirtió en canciones con varios indirectazos de parte y parte, pues la separación se convirtió en un escándalo mediático.

La noticia se dio a conocer en junio del 2022 por medio del equipo de comunicaciones de Shakira - Foto: Tomadas de Getty Images / Instagram @3gerardpique - Montaje: SEMANA

La primera en hablar fue la barranquillera, quien relató el dolor de lo que había pasado a la revista ELLE. “Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí”, aseveró.

Fue entonces que las canciones de la colombiana llegaron a la cima. “Te felicito”, “Monotonía”, la “Sesión 53″ de Bizarrap y “TQG”, junto a Karol G, fueron las formas con las canalizó el dolor que significó para ella el engaño del padre de sus hijos y cómo había proyectado toda una vida a su lado.

Frases que pasaron a la historia como: “yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerao’, dale despacio. Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven aquí me siento un rehén, por mí todo bien yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también”.

Después de la tormenta mediática, el ahora presiente de la King’s League habló, sin muchos detalles, de la situación con su ex y de su presente con Clara. “No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz”.

Gerard Piqué estuvo con Shakira durante 12 años y de su amor nacieron Milan y Sasha (Photo by Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images) - Foto: Getty Images

Como dirían por ahí, Shakira y Piqué son periódico de ayer. Ella se mudó junto a sus hijos a Estados Unidos, exactamente a Miami. Por su lado, él vive su romancee plenamente en Barcelona. El día que dejó el territorio catalán, la colombiana dijo en un post en redes sociales:

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!”.

Mientras todo esto pasaba y la cantante y el futbolista se lanzaban sus pullas, hay alguien que no ha hablando del tema: Clara Chía. La joven decidió guardar silencio en medio de toda la polémica. Se dice que todo esto la tiene muy afectada, pues su nombre pasó del anonimato a la vida pública y no de la mejor manera.

En el programa Mitre Live, el periodista español Roberto Antolín reveló el apodo que le pusieron a Shakira Clara y sus amigas. “Vieja, bruja menopáusica. Ese es el nombre que recibe”, sostuvo. Al parecer, este sobrenombre surgió de la bruja que había en el balcón de la colombiana.