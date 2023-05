Gerard Piqué quedó expuesto en demanda contra Shakira; revelan los motivos por los que no tomará acciones legales

Gerard Piqué y Shakira se vieron envueltos en una serie de polémicas en los medios internacionales, específicamente en la prensa española, debido al lanzamiento del videoclip oficial de Acróstico, un tema que dedicó la barranquillera a sus hijos, Milan y Sasha. El foco de atención de miles de personas estuvo en cómo tomaría el español la aparición de sus pequeños en este contenido comercial.

Aunque el español no se pronunció al respecto y guardó silencio ante la presión mediática, comenzó a circular en portales y programas de entretenimiento que el empresario emprendería acciones legales en contra de la cantante, quien no le habría avisado sobre esta decisión con respecto a sus niños. El abogado del deportista fue interrogado por la prensa, pero no dio pistas y solamente se enfrascó en que tendría que analizar el contexto para saber cómo actuar.

Diversas versiones surgieron sobre esta polémica, al punto de que muchos aseguraron que habría demanda, mientras que otros señalan que no sucederá. Este fue el caso de El programa de Ana Rosa, donde un colaborador reveló que Piqué no tomaría acciones por dos razones específicas.

“Piqué no va a ejercer acciones legales por supuesto, primero porque parece ser que el contexto en Estados Unidos no es el mismo que el de aquí (...) no quiere iniciar una contienda legal contra la madre de sus hijos”, puntualizó Antonio Rossi.

Estas palabras fueron respaldadas por información que se brindó en Informalia, donde se confirmó, supuestamente, que el deportista no demandaría a Shakira por un motivo muy claro. Los detalles que dio el medio se centraron en que el exfutbolista buscaba proteger a sus hijos, manteniéndolos lejos de los líos judiciales que pueden causar dolor.

“Pero después de unos días sopesando su respuesta, este mismo miércoles, Piqué ha tomado la decisión de no denunciar a Shakira para no mezclar de nuevo a los niños en otro enredo judicial”, escribió Informalia.

Adicional a esto, el espacio informativo relató un poco de lo que habría pensado Piqué sobre el videoclip y el silencio de sus hijos, concluyendo que le temían a la cantante, quien no les inculcaba respeto por él.

“Cuando Piqué tuvo conocimiento del videoclip, con enorme repercusión en las redes sociales y en la prensa, se enfadó mucho y llegó a la conclusión de que los niños temen a su madre y que Shakira tiene a sus hijos bajo una gran influencia, donde no les trasmite respeto a su padre”, agregó el medio.

El AS bajo la manga que usaría Piqué en contra de Shakira

Desde España aseguran que Gerard Piqué está molesto por cuenta del video en el que figuran sus dos pequeños y considera demandar a la colombiana, en buena medida azuzado por su abogado, Ramón Tamborero.

De acuerdo con el periodista Pepe del Real, en El programa de Ana Rosa, el exjugador del FC Barcelona está ultimando detalles de la demanda contra su expareja. Sin embargo, Antonio Rossi, otro periodista, informó que Piqué al parecer no está convencido de su decisión, pero su abogado le asegura que es lo correcto.

“El convenio actual no contempla el tema de la exposición de los niños en este contexto. Los abogados de Shakira están muy tranquilos, porque no se contempla”, comentó Antonio Rossi durante el programa.

Pero el abogado del exfutbolista no piensa lo mismo. “Piqué no quiere guerra, pero Tamborero está insistiendo en que denuncie”, agregó.

Lo cierto, según Antonio Rossi, es que más allá de que Piqué demande o no a Shakira, tiene un “as bajo la manga” en caso de que llegue a acudir a la justicia más adelante.

“Tiene un mensaje escrito por la propia Shakira que afectaría a la imagen de la cantante y con el que podría demostrar que la cantante no ha favorecido la relación con sus hijos”, comentó en el programa que conduce Ana Rosa Quintana.