Destapan detalles del encuentro entre Shakira y Piqué; se conocieron las fechas en las que se verían

Gerard Piqué y Shakira se convirtieron en protagonistas de una serie de noticias en los medios internacionales, debido a todo el proceso que llevan por el bienestar de sus hijos, Milan y Sasha. Ambos terminaron su relación en junio de 2022, tomando caminos distintos bajo un ambiente tenso y conflictivo.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Los dos famosos fueron blanco de toda clase de informaciones en la prensa española, desatando reacciones en los fieles seguidores de las redes sociales. Se descubrieron detalles relacionados con su vínculo afectivo, sus familias, sus allegados y las traiciones amorosas que surgieron por parte del exfutbolista.

Shakira tomó la radical decisión de partir a Miami, Estados Unidos, dejando atrás lo vivido con Gerard Piqué y sus pequeños por más de diez años. La barranquillera inició de cero, mudándose con sus pequeños a un nuevo lugar donde conocerían gente, se reencontrarían con familiares y disfrutarían de un espacio distinto al que tuvieron en Barcelona.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

En medio de este proceso, la cantante y el exfutbolista firmaron un acuerdo que arreglaría las visitas del español al territorio norteamericano, además de que definiría las fechas que los menores estarían con él durante las vacaciones de verano y las festividades. Por tal motivo, el empresario está cerca de reencontrarse con Milan y Sasha, pues iría a recogerlos para llevarlos a España y así pasar unas semanas juntos.

Aunque se dieron varias versiones sobre este tema, la atención de los curiosos se posó en información que apuntó a que Shakira y Piqué se reencontrarían por una fecha especial. Todo sería por una petición de sus hijos, quienes habrían querido que sus progenitores estuvieran presentes en la fiesta escolar por el fin de curso.

Piqué y Shakira se reencontrarán en evento escolar. - Foto: Tomadas de Getty Images / Instagram @3gerardpique - Montaje: SEMANA

Esto fue confirmado por el paparazzi Jordi Martin, quien habló del viaje que emprenderá el deportista a Miami, donde compartiría con sus pequeños en esta celebración infantil. Con una alta probabilidad de toparse con Shakira, los detalles de este encuentro no se conocieron, por lo que habrá que esperar a que suceda la cita por temas escolares.

“Sabemos que Piqué se va para Miami, se va a alojar en un hotel en South Beach, se va a ver con Shakira entre el día 2 o 3, se van a ver la cara en la fiesta escolar en el colegio al que van los niños″, dijo el reportero.

Gerard Piqué y Shakira - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique y @shakira

De igual manera, aprovechó y mencionó: Recordemos que Piqué tiene el 70 % de las vacaciones escolares a los niños, y el otro 30 % le tocará a Shakira. No sabemos si Shakira vendrá a Barcelona o no, cuando le toque ese 30 % o se irá con los niños a algún lugar de vacaciones”.

Piqué se enfrentó a la prensa

Recientemente, ante las dudas sobre lo que vendría en la vida de la barranquillera y el catalán, los medios españoles recurrieron a indagar con la fuente primaria y conocer la verdad. Europa Press logró captar a Gerard Piqué caminando por Barcelona, por lo que no lo pensó dos veces y lo interrogó sobre Shakira.

Según se reveló en un video, el empresario, y cabeza de la Kings League, se enfrentó a la prensa y recibió todo tipo de preguntas relacionadas con la situación que atravesaba con Shakira. Las cámaras registraron la caminata que estaba dando el deportista en compañía de sus amigos, entre los que estaban Ibai Llanos.

Entrevista entre el catalán y el streamer. - Foto: Fotograma, 00:07, Sesión de biza y Piqué?, TikTok/@InfoKingsLeague

En este punto el catalán frenó en seco a los paparazzis que se le acercaron y les dijo que quien respondería sería Ibai Llanos. Los se burlaron y soltaron risas, demostrando que no darían ni una sola declaración al respecto de lo que estaba sucediendo en sus realidades.

“Gerard, ¿cómo estás?”, dijo el periodista, mientras enfocaban al deportista a su compañero de streaming.

Gerard Piqué posó para su marca de ropa - Foto: @kingsleague

El exdefensa del F.C. Barcelona siguió riéndose al escuchar los comentarios de los reporteros, al punto de que siguió su camino y no se detuvo en ningún instante para responder. Allí salió a flote el tema de Shakira, indagando si tomaría o no acciones legales en su contra por el videoclip de Acróstico.

“¿Vas a tomar acciones legales contra Shakira? Se decía que hoy te ibas a reunir con tus abogados, ¿cómo lo estás llevando?”, preguntó el paparazzi.

Piqué agachó su cabeza, se arregló el pelo y siguió su rumbo, esquivando las miradas y el foco de los lentes que lo grababan. A pesar de la presencia de los micrófonos, el exfutbolista no se intimidó y estuvo acompañado de sus compañeros, quienes caminaban junto a él.

“¿Te tomó por sorpresa el video de ‘Acróstico’?”, interrogó el periodista, agregando: “¿Sabías en algún momento que este video iba a llegar?”.

La artista utilizó a sus hijos en un video y el exfutbolista tomaría acciones. - Foto: Fotograma, 0:16, Shakira - Acróstico (official Video) - YouTube Shakira - Instagram @3gerardpique

Al no obtener palabra alguna del empresario, Ibai Llanos comenzó a molestarlo y a bromear, diciéndole que contestara algo a la prensa que lo estaba siguiendo. Sin embargo, esto no cambió nada y no ayudó a que el español soltara detalles de lo que haría contra su expareja.

“Se comenta que podría tener unos mensajes que podrían comprometer a Shakira, se comentó en El programa de Ana Rosa”, revivió el reportero, a lo que después dijo: “Ibai, dinos algo tú”.