Mientras señalan a Carlos Vives de traicionar a Shakira, seguidores destacan la fidelidad de Alejandro Sanz

La cantante colombiana Shakira desde hace unos meses ha estado en boca de la prensa internacional por todo lo que se ha detonado, luego de la separación con el exjugador de fútbol profesional Gerard Piqué.

Actualmente, la cantante barranquillera se encuentra residiendo en Miami en compañía de sus hijos, pero se espera que el padre de los menores, Piqué, arribe a Miami para luego trasladarse con los niños a Barcelona, ya que al acuerdo al que llegaron los abogados de los famosos es que el 60 % de las vacaciones, Sasha y Milan compartirán con su padre.

En medio de la separación de las figuras públicas, hay quienes han salido a defender a Shakira y otros que han salido a defender a Piqué, incluso hay quienes han tomado partido sin conocer muchos detalles de fondo.

Recientemente, se hizo viral una noticia que impactó a los seguidores de Shakira y de su amigo y colega, el cantante colombiano Carlos Vives, luego de que este le diera like a una fotografía que subió Piqué en compañía de su novia Clara Chía; con quien se rumora que el exdefensa del Barcelona F.C. engaño a la barranquillera.

Carlos Vives le dio 'like' a la foto de Piqué y Clara Chía - Foto: Instagram: Gerard Piqué

Tanto los seguidores de Shakira como de Carlos Vives manifestaron que con esto, el artista había traicionado a su colega, razón que llevó a que las redes sociales se inundarán de todo tipo de comentarios.

“Ni Judas se atrevió a tanto”; “Yo siempre he dicho que Carlos Vives no es una persona de fiar, lo veo en sus ojos”; “Carlos vives siempre le ha tenido envidia a Shakira. No tengo pruebas, pero tampoco dudas”; “Judas pasó y le dijo:’ cómo te atreves a hacer eso’”.

Pese a los comentarios hacia Vives, hubo internautas que lo defendieron y aseguraron que solo era un like y que no era para tanto. “Se le escapó sin querer”.

En medio del revuelo mediático hay quienes aseguraron que “Alejandro Sanz no haría esto” haciendo referencia a que el no le daría me gusta a una foto de Piqué y mucho menos en compañía de su actual pareja.

La cantante y el artista español siempre estuvieron en centro de rumores sobre un supuesto romance. - Foto: Instagram @shakira

Cabe mencionar, que en una entrevista para la revista Elle, días recientes a su separación la intérprete de Monotonía, mencionó a Sanz entre las personas que más la han apoyado y han estado cerca en medio del dolor y todo lo que ha generado su separación con Piqué.

Piqué y Shakira ya se habían tomado la misma foto que publicó con Clara Chía - Foto: @shakira

“Por ejemplo, Will.i.am regularmente se comunica conmigo, y un día incluso me envió una hermosa oración, orando por mis hijos, para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, cualquier cosa que necesite. Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no me siento sola. A veces una persona puede ser suficiente”.

Estos son algunos de los personajes que le han brindado apoyo a la cantante colombiana, en medio de su separación con Gerard Piqué. - Foto: Montaje SEMANA

Sanz ha estado presente en todo momento y ha intentado estar presente en medio de su proceso de separación viajando desde el otro lado del mundo para poder verla y brindarle su apoyo, incluso el cantante español se destacó por dejarle un hermoso mensaje de cumpleaños mostrándole todo su apoyo e incondicional amistad.

“Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero”, escribió el cantante español en una publicación en redes sociales cuando fue el cumpleaños de Shakira.