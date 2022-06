“Está muy triste”: Carlos Vives revela detalles íntimos de Shakira tras ruptura con Piqué

Shakira, una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial, sorprendió hace unos días a todos sus seguidores y confirmó que se está separando oficialmente de Gerard Piqué, tras más de doce años de relación sentimental.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, precisó en un corto comunicado de prensa.

Tras haber tomado esa dura decisión, el cantante Carlos Vives, amigo de la barranquillera, habló con Europa Press y aseguró que Shakira está muy afectada por su ruptura con el futbolista. Asimismo, contó algunos detalles de su estado anímico.

El samario, de igual manera, aprovechó el diálogo con el medio internacional para revelar la última conversación que tuvo con la artista colombiana a través de WhatsApp.

“Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: ‘estoy triste’. Sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa”, indicó inicialmente.

Pese a que sostuvieron una conversación bastante amigable, el cantante manifestó que no les da credibilidad a los rumores que hablan de una infidelidad por parte del defensor del Barcelona, que no estaría en los planes de Xavi.

“No, no. El Piqué que yo conocí no. Por supuesto, fue una persona muy educada conmigo, muy decente. Conmigo siempre fue muy especial. Como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño”, agregó.

Shakira con sus canciones ha hecho tanto por mi que yo no sé que hacer por ella 😥 díganme como le puedo mandar un helado a su domicilio 💔 pic.twitter.com/2ZSNF4DxDr — Memes_Shakira 🤖 (@Memes_Shakira2) June 22, 2022

Con respecto al supuesto apodo que le tenían algunos amigos del futbolista a Shakira, el samario puntualizó: “No puede ser, no me digas esa vaina. A mí me dicen el patrón. Las mujeres tienen que ser las patronas, las mujeres son las que tienen que gobernarnos si queremos que nos vaya bien”.

Carlos Vives señaló finalmente en la entrevista con Europa Press que le duele mucho sentir tan triste a la interprete de Antología. Sin embargo, afirmó que la barranquillera es una guerrera.

“La vi crecer, para mí siempre fue un orgullo porque vi lo guerrera que siempre fue. Ella es una amiga fiel y una gran persona, creo que es un ser humano hermoso, además de buena artista”, concluyó.

Cabe recordar que la periodista Laura Fa dio a conocer recientemente algunos detalles de la mujer con la que el futbolista le habría sido infiel a la barranquillera, la cual se mudaría a Estados Unidos próximamente.

La comunicadora española también les contó a todos sus seguidores que en la actualidad tiene en su poder el nombre de la joven y algunas fotografías suyas. No obstante, no reveló su identidad.

“Tiene unos pómulos muy marcados. No es de esas niñas con cara de muñequita. Es rubia y en muchas fotografías es una niña como muy niña, de camiseta muy básica y pequeñita, pero cuando se arregla es como exuberante. Hace poco nos dimos cuenta que nos había bloqueado”, precisó.

A raíz de esta descripción, el programa Sálvame decidió elaborar un retrato de la supuesta amante del jugador del Barcelona. Según la reconocida periodista, la joven se parecería físicamente a Shakira.