Shakira está muy triste por Piqué: así lo demostrarían las fotografías que le tomaron conduciendo su carro en Barcelona

Luego de anunciar su separación, Shakira y Piqué no pasan desapercibidos por los medios de comunicación. La expareja a lo largo de 12 años de relación tuvieron dos hijos, Milan y Sasha.

Pese a que Piqué y Shakira tratan de tener un bajo perfil y de centrarse en sus carreras individuales, mientras llevan a cabo los acuerdos de separación, es decir, la custodia de sus hijos y repartición de bienes. No obstante, varios paparazis de la prensa española dan a conocer más detalles de lo que pudo haber sucedido con la expareja.

En ese sentido, las reconocidas presentadoras Laura Fa y Lorena Vázquez (Las Mamarazzis) aseguraron que el futbolista del Barcelona fue captado el pasado fin de semana con una mujer rubia, de la cual no entregaron más detalles.

De acuerdo con las comunicadoras, el zaguero central asistió a un evento en Estocolmo (Suecia) para dar una conferencia sobre su experiencia como CEO de Kosmos, empresa dedicada a la implementación de proyectos deportivos.

Las periodistas, de igual manera, manifestaron que Piqué se trasladó después a una fiesta en un exclusivo sector de esa ciudad, donde fue fotografiado por Katrin Zytomierska junto a la misteriosa joven.

“Le pregunté si podría saludar a mi hijo, y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no”, indicó inicialmente Zytomierska en el pódcast de Fa y Vázquez.

Luego, añadió: “No fue maleducado, pero sí un tanto engreído. Supongo que fue porque es un jugador de fútbol muy importante. Yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el ‘post’ en mi Instagram”.

La sueca aprovechó finalmente el diálogo con las reconocidas presentadoras para revelar que le tocó cerrar la cuenta debido a la cantidad de mensajes que recibió en pocos minutos luego de compartir la imagen.

“Me he visto obligada a cerrar mi perfil de Instagram, porque han empezado a seguirme un montón de españoles que no conozco, y soy una mujer de negocios importante en Suecia”, concluyó.

Gerard Piqué junto a una misteriosa mujer - Foto: Instagram: Zytomierska

Asimismo, un paparazi alcanzó a captar a la cantante barranquillera manejando su camioneta blanca mientras ingresaba a su casa de Barcelona. Las fotos, que ya se difunden en varios medios internacionales, fueron tomadas el pasado miércoles 22 de junio.

En las imágenes se puede ver a Shakira con un gesto serio y con su cabello suelto cubriendo partes de su rostro. Es por eso que varios de sus fanáticos manifiestan que esta sería la primera aparición de Shakira luego de haberse conocido la foto de su expareja. manifestando que su estado de ánimo parecía no ser el mejor y sus pocas pero serias expresiones así lo demostraban.

Shakira con sus canciones ha hecho tanto por mi que yo no sé que hacer por ella 😥 díganme como le puedo mandar un helado a su domicilio 💔 pic.twitter.com/2ZSNF4DxDr — Memes_Shakira 🤖 (@Memes_Shakira2) June 22, 2022

¿Shakira está embarazada?

Otro tema que está siendo tendencia es el de un posible embarazo de la cantante, luego de que la reconocida astróloga Mhoni Vidente, reveló que Shakira y Piqué se convertirían en padres nuevamente, pero lo harían, supuestamente, a través de un vientre de alquiler.

No obstante, en las últimas horas han surgido nuevos rumores sobre un posible embarazo de la cantante colombiana, debido a un video que ella misma publicó y que despertó la curiosidad de sus fanáticos.

Aunque en un principio parecía un baile normal, como los que Shakira usualmente suele publicar en sus redes sociales, sus seguidores no pasaron por alto un detalle en su abdomen.

Los fanáticos comenzaron a dejar mensajes preguntándole si estaba esperando un bebé y si sería de su expareja, Gerard Piqué. Por ahora Shakira no se ha pronunciado, así que solo se trata de especulaciones.

Cabe mencionar que en meses anteriores, también se había rumoreado que la barranquillera estaría embarazada de su tercer hijo con Piqué, pero eso nunca se confirmó.