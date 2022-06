Filtran foto de Piqué con la que sería su nueva novia; los pillaron en plena fiesta

Shakira, que es una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial, les puso fin a las diferentes especulaciones que circularon en las redes sociales recientemente y confirmó hace unos días que se está separando de Gerard Piqué, tras más de doce años de relación sentimental.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, precisó en un corto comunicado de prensa.

Tras dos semanas de este anuncio, los principales medios españoles han revelado algunos detalles de la pareja. Incluso, varios periodistas han señalado que el ibérico ya tendría una nueva pareja.

Las reconocidas presentadoras Laura Fa y Lorena Vázquez (Las Mamarazzis) también aseguraron que el futbolista del Barcelona fue captado este fin de semana con una mujer rubia, de la cuál no entregaron más detalles.

De acuerdo con las comunicadoras, el zaguero central asistió a un evento en Estocolmo (Suecia) para dar una conferencia sobre su experiencia como CEO de Kosmos, empresa dedicada a la implementación de proyectos deportivos.

Las periodistas, de igual manera, manifestaron que Piqué se trasladó después a una fiesta en un exclusivo sector de esa ciudad, donde fue fotografiado por Katrin Zytomierska junto a la misteriosa joven.

“Le pregunté si podría saludar a mi hijo, y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no”, indicó inicialmente Zytomierska en el podcast de Fa y Vázquez.

Gerard Piqué junto a una misteriosa mujer - Foto: Instagram: Zytomierska

Luego, añadió: “No fue maleducado, pero sí un tanto engreído. Supongo que fue porque es un jugador de fútbol muy importante. Yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram”.

La sueca aprovechó finalmente el diálogo con las reconocidas presentadoras para revelar que le tocó cerrar la cuenta debido a la cantidad de mensajes que recibió en pocos minutos luego de compartir la imagen.

“Me he visto obligada a cerrar mi perfil de Instagram, porque han empezado a seguirme un montón de españoles que no conozco, y soy una mujer de negocios importante en Suecia”, concluyó.

Cabe recordar que Laura Fa dio a conocer la semana pasada algunos detalles de la mujer con la que el futbolista le habría sido infiel a la barranquillera, quien se mudaría a Estados Unidos próximamente.

La periodista española también les contó a todos sus seguidores que en la actualidad tiene en su poder el nombre de la joven y algunas fotografías suyas. No obstante, no reveló su identidad.

“Tiene unos pómulos muy marcados. No es de esas niñas con cara de muñequita. Es rubia y en muchas fotografías es una niña como muy niña, de camiseta muy básica y pequeñita, pero cuando se arregla es como exuberante. El lunes nos dimos cuenta que nos había bloqueado”, concluyó.

A raíz de esta descripción, el programa Sálvame decidió elaborar un retrato de la supuesta amante del jugador del Barcelona. Según la reconocida periodista, la joven modelo se parecería físicamente a Shakira.