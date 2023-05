Polémica en el vallenato: sacan a Ana del Castillo de un grupo de WhatsApp conformado por cantantes mujeres

Ana del Castillo es una cantante del género vallenato que, en los últimos años, se ha posicionado en una industria que, según en sus propias palabras, ha sido dominada por los hombres.

En múltiples ocasiones, la artista ha comentado sobre la unión que deberían tener las mujeres en este género musical, sin embargo, durante su más reciente entrevista para el programa La Red dio a conocer cómo es la relación con sus colegas.

En medio del programa, le cuestionaron acerca de sus interacciones con las demás cantantes de vallenato, a lo que ella respondió que: “Piensan que el vallenato es una competencia. Aquí el sol brilla para todo el mundo, entonces siempre hay trabajo para todos. Vamos a intentarlo, no he tocado la puerta y me motiva a poder decirle a una colega que hagamos algo bonito”.

Foto: Instagram @anadelcastilloj - Foto: Foto: Instagram @anadelcastilloj

Por otro lado, la también cantante Margarita Doria reveló que entre las mujeres del gremio tienen un grupo en la red de mensajería WhatsApp, donde interactúan constantemente: “Se llama mujeres al poder, tiene de imagen un acordeón y una muñeca bailando. Era para hacer música, colaboraciones, crear contenido y apoyarnos cuando cada quien sacar algún álbum. La administradora del grupo escribió: ‘La que no escriba, la eliminó’ y sacó a Ana del Castillo”.

De acuerdo con Doria, Del Castillo poco hablaba en el grupo y simplemente leía los mensajes que enviaban, sin embargo, desconoce si hay otra razón detrás de la eliminación de Ana. No obstante, aclaró que tiempo después pudo ver a la administradora con Del Castillo, departiendo en un evento sin tensiones a la vista.

Ana del Castillo habla sobre Yina Calderón

La reconocida cantante vallenata Ana del Castillo y la empresaria de fajas, Yina Calderón nunca han sido buenas amigas, y, por el contrario, siempre han tenido roces.

Recientemente, en rueda de prensa en la que estaba la artista halando, le cuestionaron sobre los ires y venires de los comentarios entre ella y la influenciadora, quien manifestó: “Yo no soy amiga con Yina. Pero no tengo nada en contra de ella. Ya yo quiero dejar ese tema así porque ¿para qué voy a hablar de una mujer desadaptada? maric*... No tiene componte. Gracias manita. (Yina) Tiene una piñata aquí en el cachete”.

Yina y Ana del Castillo están protagonizando una polémica pelea. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @yinacalderonoficialdj y @anadelcastilloj - Montaje: SEMANA

Entre las risas que generó su respuesta, la guajira afirmó sobre Yina: “Ella necesita un psiquiatra que la medique y que la metan en camisa de fuerza”. El clip fue compartido por el medio local La Lengua del Caribe.

Vale recordar, que Yina, se refirió hacia la artista de manera despectiva el pasado mes de febrero, comparándose con ella: “Les dije que ella no me puede criticar a mí porque no se sabe cuál es más borracha, yo soy borracha, ella también... bueno, aunque yo no consumo drogas, ella sí, es la única diferencia”.

Ana del Castillo ya le advirtió a Yina Calderón que mejor la deje tranquila. - Foto: Instagram

Y, en su momento, afirmó: “Yo no tengo nada en contra de ella. Yo les dije que escuchaba canciones de ella. Es más, así hable un poco de estupideces o diga cosas mías... me cae bien (...) que ahorita en este momento de mi vida, prefiero escuchar a Natalia Curvelo porque mi hermana Julia la escucha mucho y me encanta esa niña, o sea, siento que tiene una voz poderosa, no estoy diciendo que la otra chica no”.

“Me gustaba demasiado... o sea, no tanto, pero es que qué me va a gustar si no ha vuelto a sacar nada, si es que ella no hace música. Entonces yo en ningún momento la ataqué en el en vivo, le dije que se pusiera a hacer música, porque siempre la he escuchado, incluso creo que la pusimos en el bar de un amigo mío. Pero se la está llevando (por delante) esa niña Natalia, se acordarán de mí, no lo digo de nada malo; si yo no me pongo a hacer guaracha, pues me lleva otra que haga guaracha, eso es normal”, expresó la creadora de contenido.