El talento infantil del vallenato vuelve a tener un escenario en Valledupar. El concurso ‘La Voz Infantil del Vallenato’, organizado por el medio regional ‘El Pilón’, mantiene abiertas sus inscripciones y busca descubrir a las nuevas voces del género en el país.

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Según informó el medio organizador, el proceso estará habilitado hasta el próximo 24 de abril de 2026, lo que deja pocos días para que los interesados formalicen su participación en este certamen cultural.

El concurso está dirigido a niños y niñas entre los 6 y 12 años, quienes deberán demostrar sus habilidades vocales interpretando canciones del Binomio de Oro de América, una de las agrupaciones más representativas del género.

Cómo participar

Los aspirantes deben realizar su inscripción mediante este link y enviar un video de máximo un minuto interpretando la canción elegida. Este material será publicado en las redes sociales del medio organizador.

Los videos serán difundidos en Instagram, donde el público podrá apoyar a sus favoritos mediante “me gusta” y compartidos, lo que definirá quiénes son los finalistas. El concurso no solo evalúa el talento vocal, sino también el impacto y la conexión con la audiencia en plataformas digitales.

Tras el proceso de selección, los finalistas tendrán la oportunidad de presentarse en vivo el próximo 27 de abril, en el marco del foro cultural “Binomio de Oro: Historia Viva del Vallenato”.

Este evento se realizará en la Casa de la Cultura de Valledupar a partir de las 9:00 de la mañana, convirtiéndose en el escenario donde se definirá el ganador del concurso. Los participantes deberán contar con la autorización de sus padres o acudientes, requisito obligatorio para completar el proceso de inscripción.

Parte de la tradición vallenata

De acuerdo con los organizadores, esta iniciativa busca fomentar el talento musical desde la infancia y fortalecer la preservación del vallenato, declarado patrimonio cultural inmaterial.

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Expertos culturales coinciden en que estos espacios son fundamentales para garantizar el relevo generacional en el género, especialmente en ciudades como Valledupar, considerada la capital mundial del vallenato.

Este tipo de concursos se suma a una agenda más amplia de eventos culturales que giran en torno al folclor, especialmente en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, uno de los más importantes del país.

‘La Voz Infantil del Vallenato’ se consolida como una plataforma para descubrir nuevas figuras del género, en un momento en el que la música tradicional busca mantenerse vigente entre las nuevas generaciones.