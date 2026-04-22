En el Festival Vallenato no solo hay conciertos: guía de planes para disfrutar de Valledupar

Valledupar se prepara para vivir este fin de semana el evento más importante de la región en el año, el Festival Vallenato 2026. La edición 59 de esta cita con el folclor se celebrará en la capital del Cesar entre el miércoles 29 de abril y el sábado 2 de mayo.

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Aunque el encanto de esta cita es el acordeón y los grandes conciertos, este festival ofrece una serie de eventos que incluyen automóviles clásicos, muestras artísticas y hasta eventos deportivos. Además, los visitantes pueden visitar varios destinos turísticos que son característicos de la región.

Filandia es uno de los municipios que resalta por su arquitectura colonial en Quindío. Foto: Getty Images

El desfile de Jeep Willys Parranderos es uno de los eventos más emblemáticos de este festival; sin embargo, hace parte de las celebraciones previas a los grandes eventos.

Las camionetas de este estilo realizan un recorrido por Valledupar este sábado 25 de abril; la organización reunirá decenas de vehículos clásicos cargados con conjuntos vallenatos que interpretan música en vivo mientras recorren las calles de la ciudad.

Esta tradición busca revivir las antiguas parrandas de los años 60 y 70, cuando los músicos se movilizaban en estos vehículos por pueblos y veredas llevando el folclor a diferentes rincones de la región.

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El desfile de piloneras y más

Otro de los momentos más esperados en la capital del Cesar es el Desfile de Piloneras, una manifestación cultural que exalta las raíces del vallenato a través del baile.

El evento reúne a miles de bailarines divididos en categorías infantil, juvenil y mayores, quienes recorren las principales vías de Valledupar al ritmo de la música tradicional. El desfile infantil y juvenil se llevará a cabo este año el 28 de abril, mientras que la categoría de adultos tendrá lugar el 29 de abril.

Desfile de piloneras en Valledupar iniciará el 28 de abril. Foto: Tomado de festivalvallenato.com - A.P.I.

Destaca también el concurso de pintura infantil “Los niños pintan el festival”, un espacio donde los más pequeños pueden expresar su visión del folclor a través del arte. Y por último, se realizará el tradicional “partido de las estrellas”, que se jugará en el estadio Armando Maestre Pavajeau este domingo 26 de abril.

Todos estos eventos en el marco del Festival Vallenato 2026; sin embargo, los turistas pueden aprovechar su estadía en Valledupar para visitar el Río Guatapurí, en el sector de La Mina, donde el agua baja desde la Sierra Nevada y forma piscinas naturales.

También pueden visitar el Balneario Hurtado, un sitio tradicional para disfrutar del río, con vista a la Sierra Nevada de Santa Marta, o lugares propios de la tierra como Manaure, Balcón del Cesar, un municipio a pocos minutos con paisajes montañosos, clima fresco y miradores naturales.