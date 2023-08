Rapelo y otros exparticipantes del ‘Desafío The Box’ hablan de las peleas y romances detrás de cámaras

El Desafío The Box ha sido uno de los realities que más audiencia ha tenido Colombia y uno de los más longevos de la televisión colombiana, debido a que en sus diferentes facetas ya casi cumple 20 años de entretener a todo el país. Por eso sus concursantes terminan siendo figuras famosas aún cuando ya no están dentro de las arduas y exigentes competencias que tuvieron que superar estando en la “ciudad de las cajas”.

“Según las caras al que se le moja la canoa borracho es a Bairon 🙈🙈😝😝”, “Se iban pasando también 🙈🙄”, “Esa risa de Valeria 😂”, “Me he visto este video como 20 veces y me sigo riendo 😂😂”, “Al fin rapelo, dejó a Guajira, estaban pegados como un chicle 😂😂😂”, “Los desafiantes que ya se acabó el programa y no pasan la página”, “La de los cachos es Cifu, hahaha no tengo pruebas pero tampoco dudas ❤️”, “El que se le moja la canoa es @camilobogdan_oficial ? 😂”, se puede leer en la sección de comentarios del post.