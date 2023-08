La fobia de Alina Lozano que le impidió casarse con Jim Velásquez y la mandó a terapia: “Me aterró absolutamente”

Mucho se ha dicho de la ruptura amorosa entre Alina Lozano y Jim Velásquez, en especial porque estuvieron muy cerca de casarse. Sin embargo, se conocían pocos detalles del porqué decidieron continuar por caminos diferentes.

Fue este 16 de agosto que Alina decidió ahondar en el final de la relación y confesó, entre otras, que tiene miedo al compromiso. Lo hizo durante una transmisión en vivo en su cuenta en Facebook, donde abrió el corazón a sus seguidores.

Según Alina, para explicar qué fue lo que ocurrió con Jim Velásquez, con quien recibió críticas por su diferencia de 30 años de edad, tuvo que asistir a una terapeuta. Lo bueno es que le ayudó a aliviar las cargas propias de una ‘tusa’.

Pese a que Alina y Jim han confirmado su ruptura, en redes sociales siguen siendo blanco de críticas por parte de algunos usuarios. | Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

“Hoy me quité un peso de encima, pero descomunal. Desde que Jim me propuso matrimonio, yo me patrasié, y lo puedo decir hasta ahora porque lo he hablado. Él no sabe que yo iba a terapia dos días a la semana, porque cuando me atasco, yo busco ayuda profesional”, comentó.

Alina Lozano explicó que más allá de la atención que se robaron con Jim Velásquez en los medios de comunicación después de que él le propusiera matrimonio, lo cierto es que ella no estaba realmente ilusionada, todo lo contrario.

“Jim nunca me ha visto entusiasmada con el matrimonio y me lo ha dicho muchas veces. Yo dije sí, pero me quedé en ‘shock’. El tema del matrimonio me aterró absolutamente, me aterroricé. Yo entré en pánico y no lo he sabido hablar con él. Eso me llevó a retirarme emocionalmente de la relación”, agregó.

La actriz, recordada en la televisión por su papel de doña Lilia en Pedro, el escamoso, reconoció que tiene gamofobia. Así mismo, reconoció que fue el video que Jim Velásquez subió vestido de novio junto a una expareja el que lo detonó.

Alina Lozano y la propuesta de matrimonio que le hizo Jim Velásquez. | Foto: Montaje con foto Getty y pantallazo canal Youtube @citytv

“Cuando él hizo ese video, me afecté muchísimo. Hoy, en terapia, me dijeron que tengo gamofobia, que viene con todo lo relacionado con el miedo al compromiso”, expuso.

Pese a los difíciles momentos que ha vivido las últimas semanas, Alina Lozano no descartó volver con Jim, al menos, eso fue lo que dejó en evidencia el siguiente testimonio.

“Tengo que trabajar más porque yo me merezco ser feliz. Tengo que trabajar en ese proceso. Yo no es que me vaya a sentar a contarle esto a Jim porque eso lo tengo que trabajar yo. No entiendo por qué él se quiere casar si tenemos una muy linda relación”.

“Qué falta de seriedad”: seguidores de Alina y Jim Velásquez

La supuesta relación entre Jim Velásquez y Alina Lozano ha sido una de las más comentadas y polémicas en el mundo del entretenimiento, especialmente luego de haber confirmado su rompimiento.

No obstante, en los últimos días, la reconocida actriz publicó en sus redes sociales un video donde presumió un regalo que le dio el creador de contenido.

En una de las publicaciones, Alina Lozano y Jim Velásquez aparecen en una bañera, mientras que en otro se ve a la actriz en la habitación de un hotel decorado con pétalos de rosas y globos rojos y dorados.

Alina Lozano y Jim Velásquez en un jacuzzi, según ellos, para limpiar la relación. | Foto: Tomada de Instagram @jimvelasquezoficial

“¿Qué tal esta sorpresa que me tenía Jim? Quedé sin palabras…”, escribió Alina. Sin embargo, ante las publicaciones, un gran número de seguidores criticó a la mujer de 54 años y a su expareja, de 23. Los internautas aseguran que toda su relación se trató de una estrategia de marketing.