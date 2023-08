Alina Lozano y Jim Velásquez aclararon si terminó su relación; confesaron inquietante decisión que tomaron

Alina Lozano y Jim Velásquez se ubicaron como una de las parejas más comentadas de la farándula nacional, debido a la relación sentimental que sostuvieron hasta hace unos días. Ambos actores se dieron una oportunidad en el amor y todo habría acabado a raíz de diferencias que aparecieron en el camino.

Alina Lozano y Jim Velásquez

De acuerdo con lo que se pudo observar, Jim Velásquez manifestó días atrás, en un video, que los inconvenientes comenzaron tiempo atrás, luego de que a Alina le tocó viajar a Cali por trabajo y él no la pudo acompañar, pues le salió un desfile con una diseñadora que lo quería como modelo en Barichara (Santander), donde coincidió con su expareja, Nicol Triana.

En este encuentro surgieron acercamientos amistosos que no le simpatizaron a la actriz, por lo que, supuestamente, se generó un malestar innecesario entre ellos. Al final de una charla y un cruce de ideas, ambos decidieron que lo mejor era terminar este compromiso y enfocarse en su trabajo.

Alina Lozano y Jim Velásquez

No obstante, los contenidos en redes sociales no frenaron y las dudas entre los seguidores continuaron fluyendo, al punto de que intentaron saber si su ruptura era un montaje o era real. Alina Lozano y Jim Velásquez lanzaron una serie de videos, los cuales sirvieron como escenario de humor y sarcasmo para aquellos que dicen que trabajar y compartir con los ‘ex’ es posible.

Recientemente, Alina Lozano y Jim Velásquez se robaron las miradas de algunas personas con un particular video que subieron a Instagram, donde confirmaban la ruptura amorosa y exponían una decisión que tomaron a futuro. Los dos artistas mencionaron el camino por el que optarían, dejando de lado las diferencias y las circunstancias.

La actriz comentó las condiciones que se pusieron para trabajar juntos.

“Sí se puede trabajar con tu ex”, escribieron en el contenido, donde se les vio sentados de manera formal ante la cámara.

Según se vio en el post, Jim Velásquez arrancó expresando que todo en la relación se acabó y ahora trabajarían juntos en la creación de contenido, pasando la página y evitando que su profesionalismo se vea afectado.

“Hacemos este video para aclararles otra vez que sí terminamos, pero que vamos a seguir trabajando juntos, haciendo contenido, porque tenemos una empresa y somos muy profesionales para seguir haciendo las cosas”, indicó el influencer.

Alina Lozano apuntó que todo era posible con las exparejas, ya que ella había tenido esta experiencia en el pasado y compartió con aquellos hombres en los proyectos que integraba. “Porque se puede. Yo personalmente he tenido algunas buenas relaciones con ex, incluso, en algunas ocasiones me he encontrado en trabajos con ellos, porque he trabajado también con actores... entonces sí se puede”, señaló en las imágenes que salieron a la luz.

Jim Velásquez y Alina Lozano

Sin embargo, este ambiente de paz y tranquilidad se fue opacando cuando Jim mencionó las condiciones que se pusieron mutuamente, con tal de limitar afectaciones en su trabajo y su empresa en común. “Ahora, en este caso, hay ciertas condiciones muy claras que ya organizamos con Jim”, dijo.

El influencer comentó y enumeró los puntos que le puso a su expareja, indicando que no quería verse provocado por gestos e insinuaciones. El joven aseveró que era muy carnal y podía caer en tentaciones, por lo que pedía consideración de la actriz.

“Ajá, y las condiciones que le puse a Alina fueron muy sencillas: la primera, que no use minifalda porque es muy difícil trabajar con ella cuando lleva la prenda; la segunda, que no use escotes; tercero, que no use labial, y por último, que use cucos... cuando esté conmigo grabando, que use ropa interior”, expresó.

Alina Lozano y Jim Velásquez

“Muy bien, yo también tengo mis condiciones. Que no me mires así, Jim, que no te pares el copete así como me gustaba verte, que no sonrías... ponte feo porque eres muy guapo, y no traigas esas sudaderas sexys que tú sabías que me encantaban”, afirmó en el clip, mirando fijamente al creador de contenido.