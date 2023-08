Jessica Cediel está cansada de las críticas a su cuerpo y así les respondió a quienes le reprochan

Jessica Cediel es una de las figuras públicas más reconocidas y admiradas de la farándula colombiana, esto debido a que cuenta con una larga trayectoria en los medios de comunicación nacional e internacional, desempeñando su labor no solo como presentadora, sino también como modelo, empresaria y creadora de contenido en las plataformas digitales, donde cuenta con una larga lista de usuarios atentos a sus publicaciones.

Jessica Cediel también ha estado en el mundo del modelaje | Foto: Instagram: @jessicacedielnet

Por esta razón, la bogotana aprovecha su popularidad para compartir con sus seguidores varias reflexiones y una que otra muestra de amor propio, como la que hizo en recientemente tras mostrar su rostro sin filtros.

De esta manera, Jessica Cediel dejó en evidencia el problema que le está afectando su piel, como seguramente muchas otras mujeres lo padecen, pues según detalló a través de sus historias de Instagram, la apariencia de su cara ha cambiado por un tipo de alergia que le está causando manchas.

Además, indicó que está buscando tratamientos para hacerle frente a esta situación debido a que es como una especie de sarpullido que le sale en varias zonas de su rostro en forma de puntos rojos que, por lo que mostró, los tiene en su mayoría debajo de su nariz y en los pómulos.

“¡'Parce’, tengo la cara llena de sarpullido! Esas son cosas que solo le pasan al Chavo del ocho y a Jessica Cediel. Estoy toda brotada, miren, miren, miren!”, comentó la presentadora mientras enfocaba su piel con la cámara de su dispositivo móvil.

Aunque al principio hizo referencia al tema con su rostro maquillado, debido a que estaba en la grabación de un nuevo proyecto, luego decidió quitarse los productos que se había aplicado para mostrar su piel al natural como prueba de la realidad que está viviendo en este momento respecto a este problema.

No obstante, reiteró que “está en su mejor versión” y por ahora se encuentra probando diferentes tratamientos para hallar una solución. “No sé qué me pasó. Mi maquilladora dice que fue algo que me comí. Ya me estoy poniendo cremitas con cortisona”, mencionó.

Foto: Instagram @jessicacedielnet | Foto: Foto: Instagram @jessicacedielnet

Luego de contar su realidad actual, Jessica Cediel dejó con la boca abierta a más de uno, pero esta vez no fue por mostrar sus envidiables curvas o voluptuosos atributos, sino por dejar ver su rostro sin una gota de maquillaje para que se pudiera apreciar en detalle la alergia que está padeciendo.

Enseguida, varios de sus seguidores la aplaudieron e incluso una de sus seguidoras le envió un mensaje de agradecimiento por permitir ver que sufre los mismos problemas que cualquier otra mujer. “Es hermoso que te muestres al natural y nos permitas ver que eres como nosotras, admirable”, le escribió la usuaria, a lo que Cediel respondió recordando que nadie es “perfecto”, pero es precisamente eso lo que hace especial a cada persona.

“¡Siempre! Somos humanos imperfectos y eso nos hace especiales. Me amo, me respeto y agradezco cada pedacito de mí”, escribió la también empresaria.

Es importante mencionar que ante la duda de otra usuaria sobre las manchas que tiene en su piel, especialmente en los pómulos, Jéssica Cediel explicó: “Se me ve manchada porque la tengo manchada. Tengo melasma y por eso siempre va a estar así. A veces no se notan cuando me las tapó con maquillaje pero hoy por ejemplo no me las quise tapar. Puede que mejoren un poco con algunas cremas o tratamientos faciales pero siempre van a estar porque soy así”.

Y añadió: “Si tomo el sol, como lo he hecho estos dos fines de semana, se van a marcar aún más. Así me muestro y me encanta hacer abierta con el tema porque del otro lado del teléfono he leído miles de casos de mujeres que les pasa igual y se siente mal y no debe ser así. Y eso no debe ser una inseguridad así que no te preocupes yo sé que las tengo. Te mando un beso”.

Modelo y presentadora colombiana. | Foto: Instagram: @jessicacedielnet