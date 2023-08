Como una Barbie: el impresionante cambio de ‘look’ de Jessica Cediel que encendió las redes sociales

View this post on Instagram

En una entrevista que le concedió a RCN hace un tiempo, Jessica reveló cómo fue ese momento en el que se enteró que algo estaba mal en su cuerpo. “ Yo caí en cuenta porque tuve una migración a la zona lumbar, literal tenía un bulto en mi espalda que no venía conmigo de fábrica. Yo estaba trabajando en Cuba en un catálogo de vestidos de baño y ropa interior, ese bulto era demasiado protuberante y se notaba. Cuando tú lo agarrabas era duro, era raro, pero en mi inocencia yo pensaba que era grasa”, reveló.

“Yo no sabía que tenía plástico por dentro. Ya después de eso, en las nalgas tú sientes chuzones, tú sientes calambres, sientes que te duele, que no puedes estar sentada mucho tiempo sobre una superficie dura. Hay mujeres que no sienten nada, hay mujeres que sentimos todo. Entonces en mi caso fue así”, dijo Cediel en esa entrevista.