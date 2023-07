“Lo que no tiene es ritmo”, critican a Jessica Cediel por video bailando salsa

Jéssica Cediel es una de las mujeres más queridas por los televidentes no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica, pues su talento y su belleza la han llevado a conducir diferentes shows en el país y en Estados Unidos, para cadenas televisivas de renombre y realities que le han dado la vuelta la mundo.

Su carisma y su empatía la han hecho acreedora de millones de fans, quienes no solo alaban su profesionalismo ante las cámaras, sino que también agradecen cada vez que la bogotana les regala sus fotos y videos mostrando sus curvas en conjuntos diminutos y muy ceñidos que dejan muy poco a la imaginación, como sucedió en su última publicación en su perfil privado de Instagram.

Jéssica Cediel. - Foto: Foto: Instagram @jessicacedielnet.

Sin embargo, los haters de la también modelo, siempre están pendientes de todos los movimientos de la bogotana, preparados con comentarios negativos para poner en la sección de comentarios de sus post, como los que se pueden ver en su más reciente publicación, en la que aparece muy animada bailando salsa, mientras se maquilla en la intimidad de su habitación.

La canción que la bogotana puso para mostrar sus mejores pasos de salsa fue uno de los éxitos más sonoros del puertorriqueño Marc Anthony, Estoy enamorado, con la que Cediel movió sus caderas ostentando el cuerpazo que tiene en este momento y usando un look muy cómodo para estar en casa: un top negro que deja a la vista su abdomen plano y una sudadera del mismo tono que enmarca a la perfección sus atributos voluptuosos.

“Yessica eres muy linda pero porfa NO BAILES SALSA. Jajajajajaja, no lo bailes por favor, el rolo vive en ti”, “Cuando vivía en Colombia admiraba esta chica, pero a lo largo de los años veo que solo hace contenido sin sentido, muy inmadura y nada interesante 🙄”, “Si le baja un poquito a las revoluciones se vería mejor, hay que saber escuchar la música”, “Baila más despacio”, “Eres muy bonita, pero bailas muy arrebatado, toca que tomes unas clases de baile 💃”, son algunos de los comentarios negativos en la publicación de Cediel.

Esta no es la primera vez que Jéssica muestra lo melómana que es, pues son regulares y cotidianas sus publicaciones no solo bailando, sino cantando sus canciones favoritas, que también lo son para muchos de sus seguidores, pero para otros es música que no va ni con su personalidad, ni con la espiritualidad que la bogotana siempre profesa en sus redes sociales, donde muestra cuando asiste a sus encuentros religiosos.

La sensual foto de Jessica Cediel que tiene a más de uno suspirando. - Foto: Tomada de Instagram @jessicacedielnet

Pero los bailes de Cediel no es lo único que sus detractores usan para criticarla, pues cualquier contenido que ella suba en la plataforma es susceptible de recibir mensajes negativos, como sucedió hace un par de días cuando la presentadora se mostró muy efusiva celebrando una de las fechas más importantes de Estados Unidos, país en el que ella reside actualmente y desde donde se desempeña como conductora de algunos shows televisivos.

La bogotana se mostró muy patriota conmemorando el 4 de julio, día de la independencia del país norteamericano que usualmente reúne a todas las familias a ver shows de pirotecnia mientras se realiza una barbacoa muy al estilo estadounidense. Para esta fecha Jéssica lució un top que tenía estampada la bandera de dicha nación y en su post se mostró muy agradecida con todo lo que ha podido conseguir en este país, lo que fue leído como una afrenta a su tierra natal: Colombia.

Jéssica Cediel. - Foto: Foto: Instagram @jessicacedielnet.

“Ridícula jajaja se las lleva de gringa y es toda una colombiana”, “Por favor, un poquito más de originalidad… Que ridiculez”, “Mor, ¿pero el 20 de Julio también aplica cierto?”, “Uish… Ya se le olvido que es colombiana 😢”, son algunas de las críticas a Cediel en su post.