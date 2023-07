Epa Colombia estrenó su cuenta de Threads con amenaza a Yina Calderón, ¿qué le dijo?

Epa Colombia y Yina Calderón son dos de las influencers más mediáticas y polémicas de todo el país. Cada una por su parte ha estado protagonizando titulares en todos los medios nacionales por cuenta de sus aventuras, pilatunas y hasta escándalos, como el lío legal que tuvo Daneidy Barrera luego de dañar una estación de TransMilenio a martillazos, o todas las cirugías estéticas que se ha tenido que realizar la DJ a causa de los biopolímeros.

Cada una por aparte se ha generado todo un revuelo en las redes sociales con su particular estilo de vida, pero hay algo que las une y las tiene ahora, juntas, en todos los medios de comunicación: la pelea que tienen casada desde hace meses y que está a punto de pasar de la virtualidad a la realidad, pues ahora la reina de las keratinas ha desafiado a la reina de las fajas de forma pública mientras estrenaba red social.

Epa Colombia ya estreno su cuenta en Threads. - Foto: Instagram: epa_colombia

Barrera está feliz publicando hilos en la nueva plataforma de Instagram, Threads, que ha tenido un auge inmenso gracias a su parecido con Twitter, lo que la hace atractiva, pues muchos la aprendieron a usar de forma rápida y ágil, además de que es muy fácil migrar toda la información desde el perfil de Instagram a Threads, lo que facilitó la conexión entre usuarios y la interacción propia en la misma.

Por eso Epa Colombia ha podido publicar cuál pensamiento se le pase por la cabeza y estos han llegado a los dispositivos de los millones de usuarios que ya hacen parte de esta nueva red. Sin embargo, uno de esos hilos de la también empresaria ha resonado de una forma inimaginable, pues es nada más y nada menos que una amenaza directa a Calderón, con quien lleva peleando de forma constante durante los últimos meses.

Cabe recordar que Epa y Yina eran amigas hace unos años, al punto de frecuentarse de forma permanente para ir a almorzar en establecimientos comerciales en Bogotá, incluso en compañía de la familia de la DJ, pues se sabe muy bien que Calderón siempre está “en combo” con sus seres queridos.

Foto: Instagram @yinacalderonoficial. - Foto: Foto: Instagram @yinacalderonoficial.

Sin embargo, Barrera adquirió un nuevo estilo de vida que la alejó del clan Calderón, especialmente de Yina, generando roces entre ellas. Además, la DJ intentó retomar esa amistad en varias ocasiones, pero Daneidy lo único que hizo con dicha iniciativa fue convertirla en mofa en sus historias de Instagram, lo que desató la ira de la huilense y ahí se consolidó una de las enemistades más grandes y vigentes en el círculo de influencers del país.

A partir de ese momento las dos mujeres no han hecho, sino enviarse pullas de forma digital y cada una insulta y critica a la otra frente a su audiencia en las redes sociales, que viene siendo casi la misma, por eso es muy fácil que los comentarios de una le lleguen rápidamente a la otra, para que se generen respuestas inmediatas, incendiarias, en caliente y hasta peligrosas.

La última muestra de esto la inició la misma Epa Colombia, quien publicó en su hijo la siguiente frase: “como me gustaría mechonear a Yina”. Esto desató una histeria colectiva en la nueva red y obviamente le llegó a Yina, quien no tuvo reparo en responder lo siguiente: “diga no más y de una nos vemos. Si quiere mándeme la ubicación que yo si no me pongo con tanto bla bla bla, yo actúo”.

Foto: Threads epa_colombia. - Foto: Foto: Threads epa_colombia.

Esta amenaza y su respectiva respuesta tiene a todos los usuarios de Threads a la expectativa, pues se sabe que cuando Yina acepta un duelo lo lleva a cabo, como sucedió con la también influencer y exprotagonista de Nuestra Tele, Manuela Gómez, quien hizo exactamente lo que posteó Barrera hace un par de años y Calderón, una vez la tuvo de frente, la agarró del pelo y la golpeó en un bar de Medellín, al punto que varios hombres tuvieron que meterse en el medio para separarlas.

Queda entonces esperar si en efecto estas dos mujeres se encuentran personalmente y llevan a cabo la pelea que ya tienen casada y concretada.