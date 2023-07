¿Cómo es ser latino en Hollywood? El actor Michael Peña le contó a SEMANA los secretos de su vida personal antes de la fama

Llegar al Universo Cinematográfico de Marvel no es cualquier cosa hoy en día. No obstante, lograrlo siendo latino podría tener un valor agregado, pues no son muchos los superhéroes del sur o centro de América que existen. Sin embargo, estrellas como Salma Hayek, Tenoch Huerta o Xochitl Gómez lo lograron.

Asimismo, no en el rol de un superhumano con trusa, sino en el del aliado fiel, apareció Michael Peña, en Ant-Man , dándole vida a Luis , un exconvicto dispuesto a dejar de ser un “don nadie” mientras ayudaba a su amigo Scott Lang a salvar el mundo.

Esta participación le dio a Peña un gran impulso en Hollywood. No era la primera vez que se le veía en las grandes ligas del cine. Million Dólar Baby, World Trade Center, American Hustle, Frontera, The Martian, Dora y la Ciudad Perdida o La isla de la fantasía han sido varios de sus éxitos principales.

Ahora, en su incursión en la televisión, ha hecho parte de la serie Jack Ryan y estará en su última temporada, de lo cual conversó con este medio.

“Me siento bien. Quiero decir, hay diferentes emociones y tantas razones por las cuales me siento realmente bien al respecto, a lo que hicimos. Me encanta, ya sabes, lo que pudimos hacer. Solo vi los dos primeros episodios, de hecho, solo el primer episodio, porque a mitad de camino dije: Detente. Esto es algo que tengo que ver con la familia, a pesar de que estoy en la serie, ya sabes”, confesó el actor.

Asimismo, se le preguntó por su facilidad para colocar su toque cultural y propio en las historias de acción de las que ha hecho parte. A pesar de estar en producciones con gran rigor como Shooter, En la mira, Narcos: México, Fury o CHIPS: Patrulla Motorizada Recargada, su buen humor y carisma siempre se hace notar. La identidad latinoamericana le ha dado un valor agregado en su carrera, según lo que comentó.

“Bueno, sabes, es curioso que hables de América Latina. Al comienzo hubo algunos agentes y representantes que solo querían reunirse conmigo. Me decían: “¿Cambiarías tu nombre?” Y eso era algo con lo que tenía que lidiar todo el tiempo. Yo decía: “No voy a cambiar mi nombre”. Sabes, era algo que te afectaba y veía a personas que sí cambiaban su nombre. Obtuvieron éxito un poco antes y yo pensaba: “Bueno, esto es realmente interesante, que esto suceda”, contó a SEMANA sobre sus inicios en Hollywood.

Además, siguió diciendo que “al principio fue difícil, ya sabes, pero ahora creo que lo que está cambiando, más que nada, son los espectadores. No sé si es por las redes sociales, ya sabes, que pueden ver diferentes estilos de vida y darse cuenta de que no somos tan diferentes. Ahora es un mundo completamente diferente en el que vivimos y siento que ahora puedo abrazar realmente mi cultura, ¿entiendes?”, indicó.

Peña le dio valor a su infancia, la cual no fue sencilla, pero le ayudó a abrirse camino. “Crecí, obviamente, siendo criado por campesinos. Mi papá y mi mamá eran campesinos en México y esa era mi vida. Éramos pobres, pero trabajadores y felices, ¿sabes? Hay algo sobre ser trabajador, especialmente crecer en la cultura mexicano-americana, como, ya sabes, trabajar duro y divertirse, y creo que es por eso que el humor es diferente a la comedia”, aclaró.

Sobre esta última idea, quiso ser más enfático. “No se trata necesariamente de ser gracioso. Creo que es el humor. Es cuando trabajas largas horas y empiezas a hablar de algo como “No te gustó, ¿verdad?” “Sí, me gustó”. “Sí, me gustó”, ya sabes, y simplemente te estás bromeando a ti mismo, y creo que es importante porque eso es nuestra realidad. Si alguien está demasiado serio todo el tiempo, especialmente en la cultura latina, piensas: “Hermano, ¿qué pasa?” Entonces, creo que es un impulso natural”, reveló en entrevista exclusiva con SEMANA.

Finalmente, el intérprete se expresó acerca de asimilar que finalmente Jack Ryan llegó a su fin. “Me encantó trabajar en ello, pero es un poco triste que sea como “oh, sí. Esto es todo”. Fue un sentimiento similar al de “este es el último año de la escuela secundaria. Me trasladé justo antes de la graduación y eso es todo”. Así que me siento emocionado. Pero al mismo tiempo, es duro, es como una pequeña pérdida”, concluyó.

La cuarta temporada de Jack Ryan está en la plataforma Prime Video. Ahora, un spin-off de Chávez, su personaje en dicha producción, podría ser anunciado en breve por la productora.