¿Peligra la gira de RBD? La alarmante revelación de Anahí tras su accidente en el oído

En las últimas semanas, la integrante del grupo mexicano RBD, Anahí, preocupó a sus fieles seguidores de las plataformas digitales con una inesperada noticia relacionada con la gira musical que adelantaran y que llegará a Colombia. La cantante asustó a sus fans con una serie de imágenes en las que se le vio recibiendo asistencia médica debido a un accidente laboral que sufrió mientras cumplía, aparentemente, uno de los compromisos con la gira de RBD.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Anahí reveló en un post que estaba disfrutando de grabaciones y producciones con sus compañeros de grupo cuando todo terminó en una situación angustiante. La celebridad quedó afectada de un oído luego de que sufriera una lesión al interior de esta zona de su cuerpo.

La actriz reveló que sufrió un accidente en su oído. - Foto: Instagram @anahi

Pues bien, en las últimas horas, Anahí dio a conocer cómo se encuentra tras lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram, donde le aseguró a sus seguidores que no se ausentaría de la gira de la banda musical, que iniciará el próximo 25 de agosto.

A su vez, dijo que todavía no recupera el audio en su oído, sin embargo, la producción le prepara un audífono que usaría en la gira. Adicionalmente, aclaró que en el caso de que esto no se dé, no piensa ausentarse del tour y hará uso de su otro oído para poder dar lo mejor en el escenario.

Anahí, Christopher Uckermann, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Dulce María and Christian Chávez of RBD (Photo by Jim Spellman/WireImage for Clear Channel Radio New York) - Foto: Photo by Jim Spellman/WireImage for Clear Channel Radio New York

¿Qué le ocurrió a la cantante?

Según se vio en la cuenta oficial de Instagram de la actriz, el suceso se dio por cuenta de la realización de los in ears, monitores especiales que van dentro de los oídos de los artistas para que puedan escuchar el sonido directamente, pues, al sacar el molde, se rompió el material y lo jalaron sin contar con los daños que causaría.

En lo que se conoció, Anahí habría tenido un desgarro en el tejido fino que separa el conducto auditivo del oído medio, ocasionando una perforación en el tímpano.

“Y lo que parecía un día perfecto acabó así”, escribió en la primera imagen, donde se le vio con un tapabocas y sentada en un hospital.

En una segunda publicación se detalló una foto del interior de su oído, donde se veía sangre y una herida. Allí la intérprete de Sálvame comentó que era muy doloroso y no lograba salir del asombro por esta situación.

La cantante explicó lo que sucedió. - Foto: Instagram @anahi

“Eso tan horrible que ven ahí es mi oído por dentro. Hace unas horas me estaban haciendo el molde para los in ears, se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Esto fue el resultado, así como se ve en la foto, así duele”, escribió en la publicación.

“Creo que nunca había llorado de un dolor así”, agregó.

En esta historia de su perfil, Anahí también reveló que quedó sin poder escuchar por aquel oído, entrando en una especie de shock que la llevó a buscar atención médica para ser revisada y evitar que se complicara. La artista aseguró que todo saldría bien y no permitiría que las cosas tuvieran un desenlace infortunado.

“No oigo nada. Así que corrí al hospital. El doctor dice que hay una pequeña perforación de tímpano... estoy en shock. Bien, dicen que cuando tanta energía se mueve, pasan las cosas que menos imaginas. Pero todo va a estar perfecto”, comentó en su post.

Por lo que, para ese momento, varios fanáticos se encontraban a la expectativa de si ese incidente la ausentaría de la gira musical, así como la preocupación por saber cómo avanza su recuperación.

Anahí únicamente publicó una nueva imagen junto a su hijo, divirtiéndose con él con una serie de peinados “locos”. La mexicana puntualizó en que era un “nuevo día” y se prepararía para que todo saliera bien.