“Aléjate de mi hija”: Anuel respondió a las acusaciones de Tekashi y le recordó sus delitos

La tensión sigue aumentando, pero ahora entre los dos raperos Anuel AA y Tekashi 6ix9ine. Por medio de las plataformas digitales, el reguetonero boricua ha lanzado fuertes dardos en contra de Karol G y Yailin ‘la más viral’, denigrándolas en más de una ocasión . No obstante, no conforme con eso, ha compartido mensajes ofensivos en contra de las actuales parejas de ambas cada vez que le ha sido posible.

A pesar de ello, ninguna de las dos artistas han dado importancia a los ataques del cantante y siguen mostrando la felicidad que tienen con los hombres que las acompañan actualmente.

Sin embargo, esos encontronazos entre el artista caribeño y los novios de sus ex ahora pasó a otro plano, pues la discusión más reciente giró en torno a su hija, Cattleya, la cual tuvo con la rapera dominicana.

Lo que sucedió fue que el intérprete de canciones como Secreto, Mala o BEBE (la cual canta con 6ix9ine) subió una foto de la bebé en el día de su nacimiento, cuando se encontraba en el hospital. Con todo, los problemas radican en que, al parecer, se publicó sin el consentimiento de la madre y que se ve el rostro de la menor.

Si bien no sería ilegal mostrar su cara, ya que se trata de su padre quien posteó la imagen, sí es considerado poco ético y peligroso. De hecho, cientos de famosos como Camilo Echeverry, Evaluna Montaner, Mike Bahía y Greeicy Rendón, u otros, han optado por ocultar la identidad de sus hijos por seguridad.

Dado lo sucedido, Tekashi arremetió en contra de la decisión de Anuel de exponer a su hija al público. Además, defendió a Yailin.

“Eres una r4t@. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses”, dijo el rapero norteamericano.

Además, agregó que “para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una r4t@, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”.

Tekashi arremetió contra Anuel por una publicación reciente del puertorriqueño. Fotos: AP e Instagram @anuel - Foto: Fotos: AP e Instagram @anuel

Pues bien, en las últimas horas, el rapero boricua ha decidido responderle al artista a través de historias instantáneas de su cuenta oficial de Instagram, donde lo acusa de haber abusado sexualmente de niñas menores de edad, y no contento con eso, avaló su información con publicaciones del tema hechas en medios internacionales.

“13 añitos de edad, canto de porquer** de humano y hablando mentiras de mi pa vender tu álbum”, fue la descripción que colocó mientras lo dejaba en evidencia con una noticia sobre el estadounidense.

Anuel arremetió en contra de Tekashi 6ix9ine. - Foto: Tomada de Instagram @anuel

A su vez, le manifestó que se alejará de su hija: “Tú tocas a niñas menores de edad, ratón, y abusas sexualmente de ellas. Aléjate de mi hija”.

Pese a las acusaciones, Anuel AA no paró ahí, le dedicó más de 15 historias a Tekashi 6ix9ine donde lo señaló de “pedofi**”, manipulador, entre otros calificativos negativos, así como aseguró que Yailin no tiene conocimiento del tema, porque de lo contrario, “jamás te dejaría cerca de nuestra hija”.

Anuel acusó a Tekashi 6ix9ine de varios delitos. - Foto: Tomada de Instagram @anuel

Cabe mencionar que los dos vocalistas urbanos se conocieron hace varios años, cuando trabajaron juntos en varios temas. No en tanto, cuando el estadounidense salió de prisión por testificar en contra de algunos amigos, Anuel decidió retirarle su amistad.

“Le tengo cariño. Solo que él hizo eso, entonces él se puede quedar de su lado y yo del mío. No puedo apoyar ese tipo de cosas”, afirmó en su momento el centroamericano en entrevista con Complex.