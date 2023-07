Yailin explota contra Anuel y revela que la golpeaba embarazada: “deja de ponerte los papeles de buen padre”

Anuel AA ha estado en los últimos días en el ojo del huracán por la tensa situación que vive con Yailin la más viral, con quien no terminó de la mejor manera su relación y todo empeoró después de que, según ha comentado la rapera dominicana, el cantante no estuviera pendiente de su hija, Cattleya.

Las cosas han ido aumentando conforme avanzan los días y a través de redes sociales se han conocido poco a poco detalles. Tal parece que la copa que derramó el vaso fue una publicación que realizó Anuel y en la que mostró la cara de su hija.

Anuel AA ha sido fuertemente criticado por la situación que vive con Yailin en torno a su hija. - Foto: Getty Images

Esto generó que el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, quien actualmente tiene una relación con Yailin, se metiera en la discusión y arremetiera fuertemente a través de redes sociales en contra de Anuel.

“Eres una r4t@. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses”, dijo el rapero norteamericano.

Además, agregó que “para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una r4t@, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”.

Posteriormente, el cantante puertorriqueño publicó unas historias en su cuenta de Instagram en las que sacó a relucir los líos judiciales que ha tenido en el pasado 6ix9ine. Uno de ellos fue por supuestamente grabar un video sexual de una niña de 13 años, lo que en su momento lo llevó a estar en prisión.

“Tocas niñas menores de edad, ratón, y abusas sexualmente de ellas. Aléjate de mi niña”, escribió el intérprete de ‘Más rica que ayer’. En otra historia, Anuel aseguró que el estadounidense tiene una demanda por parte de su expareja, debido a que no se ha hecho cargo de su hija, a quien supuestamente no ve desde hace dos años.

“Los que están apoyando a este individuo y dejándose manipular la mente, abran los ojos que por eso es que él siempre ha repartido dinero de todos lados para que el mundo olvide todas esas porquerías horribles que hizo en su pasado”, escribió.

Yailin estalla y revela que Anuel la golpeó estando embarazada

La mujer calificó a Anuel como un mal padre y lo acusó de pegarle cuando estaba embarazada. - Foto: Instagram: @yailinlamasviralreal

Tras esta fuerte pelea entre los dos cantantes, Yailin finalmente estalló en contra del papá de su hija. En un primer momento, la rapera cuestionó a Anuel por el hecho de que ahora sí le importen los líos judiciales de 6ix9ine, algo a lo que, según dijo, no le prestaba atención cuando eran amigos, pues los dos vocalistas urbanos se conocieron hace varios años, cuando trabajaron juntos en algunos temas.

Yailin no termino ahí, ya que publicó unas historias en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 9 millones de seguidores, en las que reveló que Anuel supuestamente la golpeaba cuando estaba en estado de embarazo.

“Yo sí me rio. Eres un narcisista dile al mundo Ema que me golpeabas embarazada, nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo, pana”, escribió. En otro estado, la puertorriqueña siguió con su arremetida asegurando que el cantante de ‘Mejor que yo’ no es un buen papá.

La mujer reveló algunos detalles al afirmar que el cantante la ignoró cuando esta le pidió dinero para los pañales y la leche de su hija. “Tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada”, apuntó.

“Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar ya que ni para eso serviste. Y no seguiré subiendo estados, cuando tú quieras subimos todo. Pa’ que se muera el diablo cuatro veces”, dijo.

Finalmente, en otra historia publicó una foto de un golpe en la cara que, al parecer, le propinó Anuel, imagen que acompañó con la famosa frase del cantante: “Real hasta la muerte”.

Esta fue la foto que publicó Yailin en la que se observa un golpe que supuestamente le habría propinado Anuel. - Foto: Instagram: @yailinlamasviralreal

Anuel asegura que todo es mentira

Anuel aseguró que todo es mentira y que Yailin había amenazado con golpearse. - Foto: Getty Images

El intérprete de ‘Tú no la amas’ respondió rápidamente a las acusaciones dando a entender que fue la misma Yailin fue la que se golpeó. “Usted siempre decía que se iba a dar pa´ decir que yo te daba y tratar de meterme preso. Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón pa’ hacer eso o insinuar semejante mentira y barbaridad”, señaló.

“Y todo esto porque ella dice que es mi culpa que el público la atacara cuando yo deje verle al mundo que estábamos juntos (...) No se dejen engañar, la verdad convence, no grita”, finalizó.