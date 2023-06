Así es la lujosa vivienda de Anuel AA donde vivió con Karol G en Miami

El reconocido cantante no es tímido al mostrar sus lujos y excentricidades que ha adquirido a lo largo de su carrera como artista musical de género urbano y por medio de las redes sociales hace saber a sus seguidores las propiedades y bienes que tiene el puertorriqueño.

Varios videos publicados por el mismo artista en su Instagram, el cual tiene cerca de 35 millones de seguidores, ha dado a conocer una de las propiedades más lujosas y costosas que tiene en su poder. La vivienda ubicada en Miami, Estados Unidos, además de contar con grandes comodidades, también ha generado interés entre los seguidores del cantante debido a que aseguran que ese apartamento fue el lugar donde pasó la pandemia al lado de su ex pareja sentimental, Karol G.

"Bebecitaaa": Anuel AA mencionó indirectamente a Karol G cuando le preguntaron por ella - Foto: Instagram Karol G

En los videos se puede observar que la vivienda tiene un cuarto principal con vista al mar, además de contar con cortinas eléctricas. Sumado a ello, Anuel AA deja ver un balcón que cuenta con una sala exterior y conecta con lo que parece ser una piscina dentro del inmueble.

Así mismo, el boricua cuenta con una sala de cine privada, la cual tiene en su interior varias sillas amplias y cómodas e incluso tiene a su disposición una máquina para hacer palomitas de maíz. Continuando con la parte de entretenimiento, Anuel enseñó una sala de juegos en las que se observa al cantante jugando baseball enfrente de una pantalla gigante que cubre toda la pared de la habitación.

Además de tener en su propiedad mesa de billar y un lugar destinado para un simulador de carros en el que tiene tres pantallas y una silla que simula ser un vehículo de carreras.

Por otro lado, el cantante, en medio de una transmisión en vivo por su Instagram personal, enseño a los millones de seguidores que su estacionamiento cuenta con un ascensor, el cual permite que sus vehículos sean ubicados en el mismo piso en el que está el lujoso inmueble.

Anuel AA - Foto: Instagram: @anuel

Anuel fue criticado por sus mensajes a Karol G

En diferentes oportunidades, el intérprete de Ella quiere beber acapara la atención de los internautas, luego de lanzar varias indirectas en las que, de inmediato, se vincula a la estrella colombiana, quien, a propósito, hace poco estrenó su más reciente sencillo musical para la película ‘Barbie’.

Entonces, desde hace semanas, Anuel AA no tiene problema alguno en recalcar que aún siente algo por Karol G; de hecho, en Instagram, red social donde el cantante acumula más de 34 millones de seguidores, él mismo etiquetó a la intérprete de Provenza en una de sus más recientes composiciones, como si fuese una dedicación para su ex.

Mediante historias en Instagram, Anuel hizo una publicación de un corto fragmento en el que aparece una mujer hablando sobre el orgullo: “Estamos perdiendo el tiempo por estar dizque de orgullosos, llámame”, dice la dama.

“Mami deja a ese tipo ya, por favor, yo sé que tú piensas así cuando piensas en mí. Solo quiero que veas este video y te atrevas. Llámame, mi reina, que yo te extraño”, escribió el ex de Karol G.

Si bien es cierto que esta no es la primera vez que Anuel AA es blanco de críticas, las acusaciones hacia el cantante ahora son más álgidas, hasta el punto en el que lo tachan de acosador en las redes sociales.

Anuel -instagram @anuel y Karol G foto: getty - Foto: Anuel -instagram @anuel y Karol G foto: getty

Por ejemplo, en la caja de comentarios del perfil de la cuenta Rechismes, los internautas no se aguantaron más y procedieron a compartir su punto en vista en defensa de Karol G. Varios de los comentarios más relevantes son:

“Normalizan mucho el acoso porque es “famoso”. Esto es ACOSO no importa de quién venga”; “Primero vuelvo yo con mi ex que Karol G con Anuel”; “Hay que aprender a soltar y dejar de acosar a quien alguna vez, supuestamente, amó”; “Solo lo hace por fama, hipócrita”; “Dios mío. Todos deberíamos unirnos y llevar a Anuel a terapia, así sea por las malas”; “Ese man tiene problemas”; “Mor ya está muy cansoncito pues”; “Déjela en paz, acosador”; “Eso no decía cuando le montó los cachos”, se lee en Instagram.

Por ahora, Karol G no se ha pronunciado al respecto, nunca lo ha hecho desde que Anuel AA comenzó con las diversas indirectas.