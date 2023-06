Aida Victoria se confesó y expuso lo que sintió al reencontrarse con Yeferson Cossio: “Siento que cerré un capítulo”

Aida Victoria Merlano dejó sin palabras a miles de personas con un inesperado video que protagonizó hace unos días, donde se plasmó una situación que vivió con Yeferson Cossio al verse de nuevo. Los dos influencers se vieron involucrados en una polémica en el pasado, por lo que fue extraño para ambos toparse en el presente.

Aida Victoria, reconocida influencer colombiana. - Foto: Instagram @aidavictoriam

Según quedó registrado en un clip, los dos famosos de redes sociales volvieron a protagonizar un incómodo y particular contenido por un reencuentro que tuvieron. La barranquillera y el paisa se vieron cara a cara en una situación sorpresiva, la cual fue planeada por un amigo en común.

De acuerdo con lo que se detalló en las plataformas digitales, específicamente en TikTok, Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio llegaron a la casa de Danibet, creador de contenido, donde coincidieron por ‘causalidad’. Este suceso los dejó sin palabras y con un ambiente tensionante, registrando sus reacciones genuinas tras la controversia que atravesaron tiempo atrás.

La barranquillera se reencontró con Yeferson Cossio - Instagram @aidavictoriam - Foto: Instagram @aidavictoriam

Una vez finalizó este encuentro, Aida Victoria realizó un live en su cuenta oficial de Instagram, explicando un poco de todo lo que ocurrió en la casa de su allegado. La colombiana no dudó en sincerarse y compartir las sensaciones que pasaron por su cuerpo al coincidir con su “ex”.

Según quedó registrado, la influencer mencionó lo que pensó al ver a la pareja sentimental del antioqueño, pues le pareció que Carolina Gómez era una mujer muy madura y parada en la raya, demostrando su posición y seguridad.

Yeferson Cossio y su novia, Carolina Gómez. - Foto: Imagen tomada de Instagram @yefersoncossio

“Yo siento que si tú estás con tu pareja y llega otra mujer, y tú te sientas intimidada por alguna razón por esa mujer y llegas a demostrar que estás temblando por su presencia, está por encima de ti. Esa niña me pareció una vieja muy madura, una hembra bien parada en la raya (...) él siempre le dio su lugar y eso me pareció muy bonito”, puntualizó en la transmisión, donde sus seguidores soltaban preguntas relacionadas con este tema.

No obstante, Aida Victoria fue clara en que quedó en blanco cuando vio a Cossio en la casa de su amigo, por lo que aprovechó este escenario y sacó de su interior las cosas que se calló en el pasado. La también abogada apuntó que sufrió mucho en el pasado y le costó levantarse de nuevo, tomando este suceso como una oportunidad personal.

“Honestamente, lo primero que yo pensé cuando entré fue %$#&. Siento que saqué cositas que tenía aquí guardadas (se señaló el pecho) y que me dolieron porque esa es la realidad, yo soy un ser humano (...) yo duré llorando y sintiendo que nunca me iba a levantar de ahí, ¿tú sabes lo que a mí me costó volverme a parar y volver a hacer contenido?”, expresó en el video, donde también metió bromas y humor.

Yeferson Cossio y Aida Victoria Merlano - Instagram @yefersoncossio - @aidavictoriam - Foto: Instagram @yefersoncossio - @aidavictoriam

Para finalizar, Aida Victoria Merlano fue contundente al decir que se liberó de una carga que tenía en su corazón, pues vio que esta broma de su amigo fue perfecta para cerrar un capítulo de su pasado y así avanzar. Allí explicó que nunca esperó unas disculpas del creador de contenido, pero poderle decir lo que sentía y pensaba fue clave para pasar la página del todo con el asunto.

“Fue fuerte, entonces como que para mí poder hablar las vainas me liberó mucho. Es como del tipo de cosas que pensé como: ‘Dani, qué pesadita tu broma’, pero gracias al final del día porque yo por lo menos siento que cerré un capítulo que tenía que cerrar a nivel de mi corazón, nunca me pidió perdón, pero tampoco lo necesito”, agregó en la dinámica con sus seguidores.