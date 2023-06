Aida Victoria Merlano, ¿a la televisión? Esta sería la prueba que mostraría su preparación para próximos proyectos

Las redes sociales se han vuelto cada vez más importantes al ser la plataforma necesaria para que jóvenes logren cierto reconocimiento gracias a la creación de contenido. El humor, las actividades cotidianas o la vida sana se han convertido, a su vez, en los temas principales para que los influencers se comuniquen con sus audiencias. Una de las más famosas en dedicarse a ello en Colombia es Aida Victoria Merlano.

Con 23 años, la barranquillera se ha hecho un espacio entre los canales digitales, alejándose del mundo de la política en el que creció y siendo más conocida por sus ocurrencias frecuentes, que por la relación que tiene con su madre, la exsenadora que también lleva su nombre.

Instagram @aidavictoriam - Foto: Instagram @aidavictoriam

Tuvo un noviazgo con el ‘streamer’ WestCol y también con su colega Yeferson Cossio. En algún momento también se aseguró que se relacionó sentimentalmente con el cantante Naldy, así como con el empresario barranquillero Lumar.

En sus videos normalmente tiene tres temas principales: bromas acerca de la vida en pareja, la sexualidad y reflexiones filosóficas sobre las experiencias que ha tenido en algún momento. Con esto, ha logrado sumar cinco millones de seguidores en Instagram y 25 millones en TikTok.

No obstante, parece que Merlano está pensando en tomar otro rumbo con su trayectoria, dirigiéndola hacia la televisión. Y es que algunos videos que ha publicado recientemente le han hecho pensar a sus seguidores que está contemplando la posibilidad de cambiar de profesión, dedicándose a la presentación.

En un clip se le vio leyendo unas indicaciones en inglés, las cuales salían de un teleprompter. El generador de caracteres tenía escrito el paso a paso que normalmente dan los auxiliares de vuelo al momento previo al despegue de un avión.

Sin embargo, era solamente una broma, ya que no terminó de leer las instrucciones, cuando frenó para reaccionar de manera desparpajada, como suele hacerlo normalmente.

Asimismo, horas después subió otro ‘post’ en el que sí termina de realizar la lectura, hablando con un inglés prolijo y excelente dicción.

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar, recomendándole que se dedicara a la televisión, pues tiene un fuerte tono de voz y habla de manera clara, pausada y con claridad. “Ya sabía yo que el proyecto secreto que tenía era en la TV, maneja ese teleprompter como una berraca”, “De aquí a Caracol, bebé”, “Esa no puede ser Aida” o “Arajo, qué inglés”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la atlanticense.

Aida Victoria cuenta con más de 30 millones de seguidores, sumando los de todos sus perfiles digitales. - Foto: Instagram @aidavictoriam

Aida Victoria Merlano se burló de ella misma por un detalle de su boca

Y es que, como se mencionó anteriormente, la atlanticense se ha vuelto popular hasta ahora por videos como esos, en los que deja ver su carisma.

Así fue como cambió las tormentas de su vida familiar por éxito en las redes y se llegó a posicionar como una de las mujeres más comentadas y buscadas en las plataformas digitales, tanto así que llegó a posar para SoHo, donde reveló que su sueño era ser sexóloga.

“Me gusta hablar de sexo abiertamente. Soy desparpajada, espontánea y no tengo nada de morronga. Pero eso no significa que tenga conocimientos académicos sobre un área tan compleja e importante. Para mí el sexo es el motor de la humanidad”, comentó en la entrevista con la revista.

Y es justamente su capacidad de hablar sin pelos en la lengua lo que hizo que recientemente mostrara su verdadera dentadura, sin diseño de sonrisa que, de acuerdo con Clínica Dental Urbina, es un “procedimiento mediante el cual se modifica el aspecto de los dientes para conseguir una apariencia armónica”.

Aida Victoria habló sobre su aspecto físico. - Foto: Instagram @aidavictoriam

“Me siento muy rara sin diseño”, fue el primer comentario que hizo Aída Victoria Merlano al mostrar sus dientes naturales y luego aclaró: “Dije rara, no fea, primero respeta y segundo soporta, mis dientes no son feos, solamente que son chiquitos”.

Por último, y en tono de broma, la barranquillera agregó: “Me hacen ver como más niña; aparte, o sea, un diseño de sonrisa, uno se le ve lo que viene siendo la facturación, pero no, o sea, no, no son feos, solamente que me siento niña y endeudadita con el Icetex”.