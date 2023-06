WestCol mostró a sus seguidores su nuevo y radical cambio de look

WestCol pasó del anonimato absoluto en las redes sociales a ser uno de los influencers más polémicos del país, y todo gracias a los disparates que dice en sus transmisiones de Twitch, plataforma donde realiza streamings de más de una hora y habla con sus millones de seguidores sobre diferentes temas, de una forma tan coloquial que hace que el paisa no se mida en sus palabras y termine creando escándalos de la nada.

Ahora, cabe mencionar que su nombre empezó a ser sonoro en todos los medios de comunicación por cuenta de la relación que tuvo con la influencer y empresaria barranquillera Aida victoria Merlano, quien a su vez es famosa desde hace ya varios años por el caso de fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, quien estuvo prófuga de la justicia asilada en Venezuela por varios meses.

La relación de WestCol y Aida no duró mucho, tan solo tres meses; sin embargo, fue lo suficiente para que el paisa quedara en el radar de la farándula nacional y así muchos más ojos pudieran darse cuenta de sus discursos en sus plataformas, donde atinó a expresar frases homofóbicas y gordofóbicas, siempre atinando a su libertad de expresión y escudándose en que a él también lo critican y no se siente aludido por eso.

A pesar de todos los escándalos y los ires y venires con Merlano, WestCol ya está inmerso en el mundo de los famosos colombianos y todo lo que hace ya es noticia de relevancia nacional, como su actual cambio de look, que tiene sorprendidos a muchos y hablando a otros, pues no ha sido del gusto para la mayoría de cibernautas de Instagram.

Las imágenes del paisa con su nueva apariencia ya se han filtrado por todas las plataformas y muchas cuentas han publicado varias veces el nuevo corte de cabello que tiene el streamer, que aún lleva el cabello semilargo, pero ahora tipo Bob, y no con las tradicionales “colas” que antes lucía y como son conocidas en su ciudad natal, Medellín.

Dada la abundancia de su cabello, el volumen que se le ve es relevante y la dirección de su pelo está enfocada en su parte lateral, llevando toda la atención a su rostro, donde también ostenta de unas marcas en su ceja que complementan su nuevo corte de pelo. A ojos de muchos, se parece al de una influencer que es igual de polémica y también ha tenido un viaje casi que astral con su apariencia física.

Se trata de Yina Calderón, quien no solo es famosa por haber participado en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, sino también por sus cirugías estéticas y sus cambios radicales de look, que la han llevado no solo a sufrir de biopolímeros, sino también a tener que raparse su cabeza para reparar todo el daño que le ha ocasionado a su pelo con tintes y otros químicos para lucir colores psicodélicos en su cabeza.

“Ahora se parece a la Leidy Tabares, la vendedora de rosas 🌹”, “Yina con peluca jajajajajajajajajajaja”, “Se acomplejó porque le decían que parecía a Kiko 👀👀😂”, “Antes era Marta, ahora es Marta Cecilia 😂”, “De Guatapé pa’ guatapiorrrr 😂”, “El momento más humilde de él es verse reguiso de todas las formas 😂🙌”, “Kiko en RBD 🤣”, “Antes/ antes de ayer 😂”, “Ya no es kiko, ahora es kika nieto”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Rechismes.

Por ahora, WestCol ha hecho caso omiso a las críticas y hasta él mismo se ha comparado con algunas caricaturas graciosas que tienen su mismo look, dejando claro que su sentido del humor puede con todo.