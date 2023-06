Aida Victoria Merlano, bajo los efectos del alcohol, protagonizó inesperado y particular momento en concurso

Aida Victoria Merlano se ubicó como una de las creadoras de contenido más controversiales de los últimos años, debido a diferentes situaciones que enfrentó en su vida laboral y personal. La barranquillera quedó como blanco de críticas por sus relaciones amorosas, los proyectos en los que participó y los asuntos con su mamá, Aida Merlano.

La joven ganó popularidad en redes sociales desde hace varios años -Instagram @aidavictoriam - Foto: Instagram @aidavictoriam

Su paso por las plataformas digitales le abrió un camino en los medios, llegando a conceder entrevistas, charlas y diálogos a otros formatos que se interesaron por saber sobre su historia. Sus videos, fotos e historias llamaron la atención, sumando una gran comunidad que suele apoyarla con las ideas y temas que toca sobre la vida diaria.

No obstante, recientemente, Aida Victoria Merlano llamó la atención con un particular video que subió a su cuenta oficial de Facebook, donde mostró parte de la actividad en la que participó, buscando ganarse un gran premio. La influencer no dudó en ponerle su toque de humor, relatando poco a poco las vivencias en esta competencia por recibir un carro.

Aida Victoria compartió una experiencia que vivió en un evento. - Foto: Instagram @aidavictoriam

De acuerdo con lo especificado por la barranquillera, todo este evento se trataba de mantener la mano pegada a un vehículo por varias horas, atravesando obstáculos y pruebas que aparecían en el camino. “Vengo lista, a ganar ante todo. Cómo vamos, muchachos, ¿listos para ver cómo me gano un carro?”, dijo la colombiana al inicio del contenido.

“Mira, yo me vine en falda y sin cucos, ¿verdad? Yo vine lista, si me dan ganas de ir al baño, lo hago ahí”, agregó, previo al inicio de la competencia.

La creadora de contenido divirtió con un particular video. - Foto: Instagram @aidavictoriam

Lo sorpresivo de esto fue que Aida Victoria estuvo acompañada también de WestCol, su expareja, quien aprovechó para animarla, molestarla y soltarle algunos comentarios relacionados a supuestos planes futuros. El streamer comentó que la joven estaba luchando por este premio, pues sería el medio de transporte para llevar a sus hijos a estudiar.

“Está luchando por el carro para nuestros hijos”, dijo el creador de contenido, a lo que la barranquillera respondió en tono gracioso: “En ese carro los vamos a llevar al colegio”.

La pareja, a pesar de no estar en una relación, suele compartir y apoyarse. - Foto: Instagram: @westcol

Con el pasar de los minutos, el clip plasmó a Merlano jugando, molestando y soltando chistes con otros participantes, sufriendo por el hecho de no dejar de tocar el auto. Poco a poco se le vio consumiendo unos tragos, terminando ebria y con un semblante completamente distinto al que inicio.

“Tengo una cara de prendida, ¿verdad? Ya estoy en un borrachera, aquí donde me ven”, mencionó, mientras comía sushi.

“Dios mío, yo no quería beber pero me dieron gasolina. Pero gasolina para la c*** porque esto lo que hace es alborotarte, se siente un calorcito rico en la garganta”, comentó en una de las historias publicó. “Borracha, mojada, y tengo que estar 10 minutos fuera de la línea, me importa un c*** cómo me gano ese hij*****a carro”, dijo, donde ya se le enredaba la lengua y se mostraba ‘contenta’.

La competencia siguió y Aida Victoria comenzó a bailar, bromear y mostrar su sensualidad, dándole un toque divertido a la situación por este premio. “Estoy en ese momento de mi vida en el que me pregunto qué tanto necesito un Mazda 3, pero ya empecé y así soy yo″, comentó, desatando risas.

La creadora de contenido se mostró bastante ebria en un evento en el que participó. - Foto: Fotograma, 5:46, Pegué la mano a un🚘 Por horas para ganármelo - Facebook Aida Victoria Merlano

No obstante, la creadora de contenido, pese a tener el apoyo de WestCol y sus amigos, terminó perdiendo por un descuido que cometió al momento de tener que comerse una hamburguesa con una sola mano. El resultado no fue el que esperaba, pero la joven afirmó que estaba contenta con el resultado de esta experiencia.