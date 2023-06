¿WestCol y Aida Victoria de nuevo juntos? Video los muestra muy cercanos y románticos

Aida victoria Merlano es una de las influencers más polémicas y resonadas de las redes sociales y uno de sus asuntos que más dio de qué hablar fue su pasada relación con el streamer paisa WestCol, quien era relativamente poco conocido en el ámbito de la farándula nacional, pero que sí tiene una fanaticada muy amplia en diversas plataformas de streaming, desde donde empezaron los coqueteos entre estos dos famosos.

La relación se dio a finales de 2022 y no duró más de tres meses, todo porque Merlano sentía que las actitudes “infantiles” del paisa no iban acorde con lo que ella quería en una pareja y él tampoco cedió ante los requerimientos estrictos de la barranquillera, por ello los dos decidieron decirle “no más” a su romance mediático, en el que también hubo rumores de infidelidad.

Westcol cuenta con una comunidad de 1,2 millones de seguidores en Instagram. - Foto: Imagen tomada de Instagram @westcol

Luego de la ruptura, los dos influencers empezaron a tirarse puyas a través de sus respectivas redes, una diciendo que el otro no estaba a su nivel y que por ende no había podido mantener su atención, y el otro dejando claro que él no necesitaba de ninguna barranquillera, pues tenía a muchas antioqueñas a su alrededor que le llenaban todas sus expectativas y cumplían todos sus deseos.

Esto duró por lo menos dos meses, en lo que cada uno también avanzó en sus propios proyectos y uno de ellos fue el video de Andy Rivera en el que la barranquillera fue la modelo protagonista, que tuvo una campaña de expectativa muy sugestiva por parte de Merlano y el cantante pereirano, quienes se mostraron muy acaramelados cantando dicha canción, Dudas de mí, como si se tratara del anuncio de su relación.

La influencer ahora anunció cómo sería si fuera mamá. Foto: Instagram @aidavictoriam. - Foto: Foto: Instagram @aidavictoriam.

WestCol no fue ajeno a esta treta publicitaria y se pronunció al respecto, al punto de retar a Rivera a que se encontraran y aclararan todo lo que estaba sucediendo con Aida, quien solo sifrutó cómo su exnovio se interesaba en ella y hasta atinó a preguntarle en uno de sus en vivos “¿por qué no me superas?”.

El acercamiento entre los exnovios se vio truncado por el escándalo que envolvió al paisa por decir unos comentarios homofóbicos en una de sus transmisiones, que desató un tsunami de críticas sin precedentes en su vida como famoso, una “funa” como ellos mismos llaman, que lo obligó a realizar un video que publicó en su perfil oficial de Instagram pidiendo perdón por lo sucedido y diciéndole a su audiencia que no le pongan atención a sus disparates.

WestCol y Aida Victoria permanecieron alejados por unas semanas hasta que la barranquillera terminó sentada en el estudio de grabación del paisa acompañándolo en una de sus transmisiones, donde tuvieron una cercanía como si aún tuvieran una relación vigente, lo que prendió todas las alarmas de los fans de los dos, pues la mayoría estaban felices de verlos por caminos diferentes.

Al parecer la expareja se dará una nueva oportunidad. - Foto: Instagram: @westcol

Pero no contentos con eso, ahora WestCol y Aida se dejaron ver en lo que sería la grabación de un videoclip, que no se sabe si es de algún cantante famoso, amigo de ellos o alguna de las iniciativas comerciales que realizan cotidianamente y por las que facturan varios millones de pesos colombianos.

Por la naturaleza de la grabación y los tiros de cámara se puede decir que estarían en una prueba de planos, puedes el mismo WestCol mira de frente a los lentes que lo están capturando en imágenes y no sigue ningún tipo de libreto o coreografía actuada. Por su parte, Merlano también está muy despreocupada sin ningún tipo de pose, solamente mira muy coqueta al paisa, quien le devuelve las sonrisas como un adolescente enamorado.