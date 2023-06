Por una salsa salió el tercer eliminado de Masterchef. ¿Quién fue?

Desde los momentos preliminares del capítulo del domingo, se percibía un ambiente tenso y de tristeza anticipada y no era para menos.

Esa noche, el programa se concentraría en un reto de eliminación que, al final, vería la partida de uno de los seis participantes que no lograron buenos resultados en los retos de salvación.

El concurso se estrenó el pasado 29 de mayo por el Canal RCN y cuenta con la participación de conocidos actores y otros personajes de la televisión y las redes sociales, quienes han dicho al aire que, tras casi un mes de convivencia diaria, se empiezan a crear lazos de afecto.

A Marta Isabel Bolaños le criticaron el exceso de ajo.

Por eso era tan dura la jornada de eliminación, que comenzó con los participantes con inmunidad animando a los que estaban en peligro. Para hacerlo, comenzaron por abrirles calle de honor al entrar a la cocina.

Luego, en las entrevistas que se intercalan a medida que transcurren las actividades en la cocina, hicieron un balance de las fortalezas y debilidades de cada uno de los que tomarían parte en la eliminatoria.

Unos expresaron que no quería que ninguno se fuera, mientras que otros dijeron sinceramente que no les importaría ver partir a participantes con los que no han tenido mucha cercanía.

En concreto, se oyó el nombre de Marta Isabel Bolaños, quien hasta ahora ha resultado ser la participante más controversial, pues ha protagonizado encuentros no tan amables con Carolina Acevedo y Juan Pablo Barragán.

Marcela Benjumea, Nela González y Mario Ruiz aconsejaban y animaban a us compañeros desde el balcón.

Los seis famosos en riesgo de eliminación eran: Zulma Rey, el padre Walter Zapata, Karoll Márquez, Jairo Ordóñez, Marta Isabel Bolaños y Laura Barjum, quienes estaban llenos de expectativa ante el anuncio de la prueba.

Finalmente, los jurados, Nicolás de Zubiria, Chris Carpenter y Jorge Rausch, contaron que se trataba de un reto de preparación de carnes, lo cual, de entrada, a los participantes les pareció fácil, seguro porque podrían escoger la receta libremente.

Específicamente, trabajarían con lomos de res, en un término de un cuarto a medio, siempre rosada al centro.

Los conocidos chefs, así mismo, les hicieron recomendaciones como cortar pedazos gruesos, de mínimo dos dedos, que la carne estuviera bien sellada y bien reposada y cocinarla al final para evitar que se secara.

También les anunciaron que tendrían la despensa abierta durante los 60 minutos que tendrían para hacer los platos.

Durante el momento de la preparación hicieron contraste la nerviosidad de algunos concursantes, como Bolaños, quien lloró al terminar de cocinar, con la tranquilidad del padre Walter Zapata o Karoll Márquez.

Se vivieron momentos tensos, pero quizá el mayor de ellos lo vivió Zulma Rey, quien, pasada media hora, tuvo que volver a comenzar porque no selló primero la carne para hacer un filet mignon.

Desde el balcón, sus compañeros se lo advirtieron, pero solo hasta que Nicolás de Zubiría llegó a su estación y le indicó que iba en la dirección equivocada, se convenció.

Pasados los sesenta minutos llegó la prueba de fuego: la degustación de los platos.

El jurado no le perdonó al padre Walter que no presentara una salsa para la carne.

En principio, pareció que Karoll Márquez, el primero en presentar su receta, podría no salir bien librado.

“Te pasaste de calidad con el clavo. Ojo con los condimentos que no conoces”, le dijo su coterráneo de Cartagena Nicolás de Zubiría. Tampoco le gustaron las semillas de cardamomo en el arroz.

Rausch, de su lado, le hizo ver que cayó en la trampa de la crema de coco, un ingrediente que es para preparaciones muy distintas, como cocteles.

Si en actor y cantante pecó por exceso de clavo, a Marta Isabel Bolaños se le fue la mano con el ajo, según lo subrayaron los tres jueces.

Cuando al actor Jairo Ordóñez pasó, algunos criticaron su emplatado, pero no le fue tan mal, pues los jueces elogiaron el término de la carne y la salsa, aunque le dijeron que hubiera sido mejor darle otro color porque recordaba a la salsa de moras.

Contra todo pronóstico, dados sus nervios, según sus compañeros en el balcón, a Zulma rey le fue muy bien, en especial con la salsa. Solo le descalificaron el queso en el plato, pues no aportaba nada, según Chris Carpenter.

La exseñorita Colombia Laura Barjum también tuvo comentarios favorables, aunque causó extrañeza el plato en que sirvió su carne. Además, le llamaron la atención por no incluir vegetales en el conjunto.

Por último, al padre Walter Zapata le criticaron que se le hubiera pasado la sal con el puré y la falta de salsa, que se convirtió en todo un debate, ya que él dijo que sí la preparó, pero que otro concursante, Adrián Parada, le aconsejó que no la presentara.

Ese fue justamente la falla en la que se basaron los tres jueces para eliminar al sacerdote de la competencia, lo cual suscitó lágrimas entre sus compañeros y él propio Zapata.

Al despedirlo, todos elogiaron la paz que transmitía y su buen humor.

Su recomendación al dejar la cocina: “No siembres espinas en tu camino, pues no sabes si te toca devolverte descalzo”.

Así, el padre se convirtió en el tercer eliminado del concurso, luego de los humoristas Vargas Vil y Catalina Guzmán ‘La Cata con Botas’.