El mensaje que Aida Victoria Merlano envío entre lágrimas: ¿qué le pasó?

La influencer dejó ver su lado más sensible y frágil para hablar del amor propio y la sanación.

La influencer y empresaria Aida Victoria Merlano publicó uno de los videos más emotivos desde que inició su carrera en el mundo de las redes sociales. Con un mensaje de sanación y con varios consejos de amor propio, la barranquillera logró tocar el corazón de millones de personas que se sintieron identificadas con todo lo que la joven mencionó.

Aida Victoria Merlano contó sobre sus angustiosos días - Foto: twitter @boteroitaly

“‘Lo único más perfecto que lo perfecto es aquello que se recupera después del quiebre... Un ser humano reparado es mucho más bonito que un ser humano que nunca ha sufrido nada’: Diego Ruzzarin”, fue la cita con la que comenzó el emotivo video de la influencer, quien aunque en un inicio se veía más estable que nunca, con el tiempo se fue desmoronando y mostrando sus momentos más vulnerables durante todos estos meses.

En el contenido audiovisual se pueden ver varias tomas diferentes en las que, por ejemplo, en unas se deja ver totalmente mal, expresando sus sentimientos y el principal, en el que reflexiona sobre lo que ha tenido que pasar.

“Hace tres días estoy viviendo episodios de estrés postraumático y todo me está costando un montón”, fueron las primeras imágenes en las que se le puede ver totalmente derrumbada y con lágrimas en su rostro.

“Hay sucesos de la vida que te quiebran tanto que tú terminas ni siquiera odiando a la persona que te hizo el daño, sino a ti mismo por permitir que te hicieran ese daño y se hace tan intolerable ese dolor que uno siente que sencillamente uno intenta olvidarse de eso que vivió y decide seguir caminando y en algún momento la vida te recuerda que tienes ahí una herida que está abierta que todavía está sangrando y que te hace caminar con dolor. Pero el pasado no se pisa, se sana”, reflexiona Merlano.

Uno de los factores que más preocupó a sus seguidores es un hecho traumático que le habría sucedido y que públicamente no muchos sabrían, pero que le generó estrés postraumático, a tal punto que en las noches se levantaba sudando, con ansiedad y miedo, lo que hizo que no pudiera volver a dormir sola por mucho tiempo.

La creadora de contenido se dejó ver frágil y agradeció el apoyo de sus seguidores - Foto: @aidavictoriam

“Creo que esta es la época de mi vida en la que más estoy trabajando en cosas que en serio me motivan y me llenan el corazón, pero desde que empezaron a aparecer estos pensamientos, es como si esas cosas hubiesen perdido el sentido. Los seres humanos hemos idealizado tanto la felicidad, que vivimos con esta sensación de culpa, cada que viene a nosotros la tristeza o el dolor natural de nuestras heridas”, sentencia la empresaria.

Pero aunque muchos se asustaron por verla tan frágil, la mujer aseguró que decidió subir el video en este momento porque se siente muy plena, con su corazón en orden y que si tuviese que elegir el mejor momento de su vida sería ese.

Otro de los mensajes que muchos de los internautas resaltaron fue en el que mencionó que para tener el corazón en orden hay que vivir muchas noches oscuras y sobre todo hay que enfrentarse bastante al dolor.

La mujer mencionó que algo que le ayudó bastante en su depresión fue no poner en pausa su vida, no escuchar esos pensamientos que le decían que se quedara derrumbada en su cama. Igualmente, agregó: “A veces comportarte como enfermo, más enfermo te pone y más enfermo te hace sentir. Hay momentos de luz en los que tú dices wow, ya salí del hueco y luego te hundes de nuevo. Pero la tristeza no se puede ni se debería evadir. Este tipo de estados y este tipo de situaciones hacen parte de la vida; de hecho, son el tipo de cosas que te enseñan a vivir, está bien estar triste, a veces es necesario y los miedos también”.

Finalmente, la joven aconsejó a las personas que en lugar de evadir el dolor se pregunten dónde les está doliendo para que sepan dónde tienen que sanar. “En las noches oscuras uno se construye, pero tarde o temprano pasan porque el día tienen que llegar”, concluyó en el video que le ha dado la vuelta a las redes sociales a menos de 24 horas de haber sido publicado.