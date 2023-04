Aida Victoria Merlano terminó salpicada en polémica de Westcol; respondió a famoso youtuber, quien la llamó “arrastrada y payasa”

La creadora de contenido no se quedó callada ante los ataques que recibió del reconocido Dalas Review.

Westcol, reconocido streamer colombiano, protagonizó una particular polémica en las plataformas digitales, debido a una controversia que sostuvo con un famoso youtuber español, conocido como Dalas Review. El creador de contenido se vio envuelto en una serie de críticas en las que fue señalado de “homófobo”, por lo que intentó aclarar sus palabras y asegurar que todo se estaba sacando de contexto.

En medio de toda la discusión y pleito que se dio entre el español y el colombiano, varios videos comenzaron a circular en escenarios como Twitter y Twitch, donde los usuarios dieron su opinión y se ubicaron a favor de alguna de las partes.

Pese a que todo parecía que había quedado resuelto, recientemente, el youtuber decidió responderle al influencer, basándose en ataques que recibió sobre su pasado y su vida personal.

En el nuevo clip de Dalas Review, compartido en YouTube, se observó una serie de justificaciones y puntos en contra de Westcol, involucrando indirectamente a sus exnovias, quienes salieron a flote por palabras que dio el paisa anteriormente. El europeo fue claro al exponer sus ideas, arremetiendo contra el streamer por trinos y comentarios que lanzó ofendiéndolo.

El creador de contenido también quedó en el centro de una polémica por comentarios que hizo en su viaje a Qatar. - Foto: Instagram @westcol

En la segunda parte de este cruce, la que terminó salpicada fue Aida Victoria Merlano, quien sostuvo un romance con Westcol en el pasado. La barranquillera recibió insultos y palabras ofensivas del español, quien habría malinterpretado un clip de redes sociales, considerando que era un ataque en su contra.

Aida Victoria recurrió a Instagram para responderle al youtuber, aclarando inicialmente que aquel video no era reciente y se había grabado un mes atrás, lejos de la polémica que se dio con el paisa. La influencer no se quedó callada e hizo eco en las ofensas que recibió, destacando que la llamaron “payasa y ridícula”.

“Hoy amanecí con las bellas palabras de un creador de contenido que me dijo que yo era una arrastrada, payasa, ridícula, caza partner, busca fama, que vive y come de la fama de un ‘ex’, por un clip de hace un mes que él asumió reciente, que no tiene nada que ver con él, pero que él asume que sí”, dijo al inicio del video.

Aida Victoria Merlano terminó involucrada en una polémica de su expareja. - Foto: Foto tomada de Instagram @aidavictoriam

En el post que realizó, la colombiana agregó parte del video que realizó Dalas, donde la llamaba también “arrastrada” e interesada en la fama de Westcol.

“Otras payasas como por ejemplo esta ridícula, que, la verdad, me vine a enterar de su existencia recientemente, es una payasina que tiene cuatro millones de seguidores en Instagram. Ni la conocía a esta tipeja y cogió y se metió en medio de la movida sin yo tener ni la más remota idea de quién es esta tipeja”, se escuchó en la primera parte del clip, donde después agregó: “Esto es patético”.

Aida Victoria Merlano en selfie a través de su Instagram - Foto: Instagram @aidavictoriam

El español no se guardó sus opiniones, apuntando a que Merlano era parecida a otra exnovia del streamer, quien justificó las conductas negativas del colombiano. “Esta ridícula, que no viene nada al cuento, al parecer, es otra exnovia de Westcol y es como si tan bueno es y tan maravilloso es, ¿por qué rompiste con él?”, dijo.

“Es otra ridícula que quiere andar de busca famas, que es una arrastrada, que viene únicamente para intentar posicionarse del lado de su exnovio, porque, básicamente, estas mujeres ganan famita a costa de él, es de lo que viven, es de lo que comen”, agregó.

Ante esto, Aida Victoria se dirigió al famoso creador de contenido, aclarando la fecha de dicho video, apuntando a un comentario que estaba anclado en el live que hizo y al tipo de palabras que utilizó para referirse a tema.

“El clip es de hace un mes y no tiene nada que ver contigo, por ende, me insultaste de manera gratuita, desproporcionada y completamente machista (…) Tú dices que soy una caza partner, como si yo tuviera que capitalizar a un hombre para poder tener lo que tengo y aparte dices que yo vivo y como de la fama de mi ex, como si mi ejercicio comercial estuviera anclado a la fama de West”, dijo la barranquillera en el post, bastante seria.

Aida Victoria Merlano le respondió a Dalas Review. - Foto: Instagram @aidavictoriam

“Decidiste utilizar argumentos poco inteligentes y que parecen salidos de boca de un adolescente puberto (…) Creo también que te hace falta un poco de coherencia en tus comentarios porque, dejando a un lado los juicios de valor y siendo objetivos, quien se lucra de la fama de los demás eres tú. A la próxima hay que respirar y no dejarse sofocar. Conmigo te equivocaste, porque es más que claro que tus insultos hacia mi fueron completamente gratuitos y para poner a la gente en su sitio no hace falta acudir a bajezas…mira contigo, nada más bastaron las mismas estupideces que de tu boca salieron”, concluyó.