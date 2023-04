Le insinúan a Clara Chía que tome contundente decisión; se defendería de fuertes rumores sobre su vida privada

Clara Chía Martí, actual novia de Gerard Piqué, quedó en el centro de distintas noticias en redes sociales, debido a una serie de publicaciones que salieron a la luz sobre su vida personal. La joven no escapó de los rumores y especulaciones, por lo que tuvo que lidiar con la presión mediática y las críticas.

Días atrás, luego de que surgieran chismes relacionados con un supuesto amorío que habría tenido con Pep Guardiola, la catalana fue blanco de contenidos que apuntaban a que su pasado ocultaba una supuesta verdad. Este ‘secreto’ estaría relacionado con su sexualidad y su vida íntima, por lo que desató una ola de reacciones en los usuarios de las plataformas digitales.

Hace unos días apareció un nuevo chisme en España sobre la relacionista pública, luego de que un grupo de fans de Shakira aseguró en un video que esta era una chica trans. Basándose en imágenes y versiones que salieron de la nada, diversas personas atacaron a la europea de una forma bastante burlona y atrevida.

Ante esto que ocurrió, la comentada cuenta de fans ClaGerFans, dedicada a publicar contenidos sobre Piqué y Clara Chía, decidió pronunciarse al respecto y salir en defensa de la relacionista pública, insinuándole que tomara acciones contra quienes quisieron lastimarla y dañar su imagen con chismes.

El perfil no dudó en reprochar los ataques en las plataformas digitales, apuntando al que sería el encargado de regar este rumor de manera viral. Allí también se vio que aquella persona compartió una captura de pantalla de una noticia, la cual era similar a la situación de la española.

Según se apreció, se trataba de un viejo artículo que revelaba que Brigitte Macron, actual pareja sentimental de Emmanuel Macron, tomaría acciones legales contra dos mujeres que difundieron un chisme en el que aseguraban que la primera dama francesa era una mujer trans.

ClaGerFans insinuaba a Clara Chía que se defendiera de quienes hicieron este rumor, frenando en seco que se intentara lastimar su imagen y su vida privada de esta forma.

“Clara Chía tendría que hacer exactamente lo mismo. Sobre todo con el canal de YouTube “me toca los cojines show” (el nombre del canal 🤦🏻‍♀️) que es donde empezó toda esta mentira y luego se extendió a TikTok”, escribió el perfil, donde se detalló la noticia titulada: “Briggitte Macron denuncia a dos mujeres que difundieron el falso rumor de que era trans”.

Por el momento se desconoce si la pareja de Gerard Piqué tomará acciones legales o demandará a quienes difundieron esta mentira.

Periodista le pone freno a chismes sobre Clara Chía

Según se detalló, la pieza audiovisual, que se hizo viral rápidamente en las plataformas digitales, fue desmentida este domingo por la famosa presentadora Núria Marín, la cual se mostró bastante molesta con este tipo de especulaciones.

“No pensaba hablar de esto, pero tengo mogollón de mensajes preguntándome. Como líder de opinión, vengo a aclararles este rumor. No solo es mentira, sino que es algo transfóbico. Dejad de difundir ese rumor. Me parece feísimo, retrógrado e innecesario”, indicó inicialmente.

Marín, de igual manera, aprovechó el momento para puntualizar que este tipo de especulaciones alimentan la transfobia y que este chisme cruzó los límites. Asimismo, se despachó en contra de los seguidores de Shakira.

Pese a que indicó que es Team Shakira, la famosa comunicadora española manifestó que es completamente innecesario desquitarse con la joven y recalcó una vez más que esta no es transgénero, enfatizando que todo es un invento para desacreditarla.

“Hay cosas que no se pueden permitir. Se puede ser ‘fan’ de Shakira sin necesidad de tirarle todo este ‘hate’ a Clara Chía, la cual ni siquiera se ha pronunciado. Y yo no vengo acá a defenderla y no soy su amiga, pues si me preguntan en qué bando me posiciono, soy más Team Shakira”, agregó.

Luego, precisó: “Clara está en desigualdad de condiciones con respecto a Shakira, que ha sacado una canción que pone en evidencia a la joven, la cual sigue callada. No creo que Shakira vaya a querer más a sus ‘fans’ por divulgar este tipo de rumores, que le pueden hacer mucho daño a Chía. No se nos puede olvidar que ella tan solo tiene 23 años”.

La periodista señaló finalmente que la relacionista pública ha recibido más ataques que el mismo Piqué y reveló que el chisme de su supuesto amorío con Pep Guardiola es absurdo, recalcando que es una completa mentira.

“Se le está tirando más hate a ella que a él, quien fue el que decidió dejar a Shakira. Nuestra responsabilidad es no difundir más este tipo de rumores, como el de la infidelidad con Guardiola, que de verdad es absurdo. Parece que fuera la defensora de Clara, pero no es así”, concluyó.